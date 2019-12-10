Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключает, что период продолжения переговоров с РФ по транзиту газа после 1 января 2020 года может сопровождаться "газовой войной". Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Украина будет продолжать договариваться о газе дальше, вероятно, непросто, вероятно, с "газовой войной". Но мы полностью к этому готовы: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток-2" недостроен", - написал Гончарук.

Премьер отметил, что украинская сторона достигла своей цели в газовом вопросе тем, что вывела его за пределы обсуждения ситуации в Донбассе.

"Не договорились о контракте (по транзиту газа - Ред.), но этого и не должно было произойти в Париже", - написал Гончарук.

Премьер-министр в очередной раз акцентировал внимание на том, что Украине необходим долгосрочный газовый договор, а также выплаты по решению Стокгольмского арбитража.

"Мы отметили, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем - долг можем принять газом", - добавил Гончарук.

Напомним, многие эксперты отмечают, что главные итоги "нормандской четвёрки" связаны именно с проблемой поставки и транзита газа.

Так главный редактор издания СТРАНА Игорь Гужва подвёл итого "нормандского формата" и заявил:

"1. Отсутствие разведения войск на всей линии фронта, тотальное несовпадение позиций по политической части Минска (формула Штайнмайера без согласования как будут проходить выборы и каким должен быть особый статус - это пустой звук) означает, что война, к сожалению будет продолжаться. 2. Ситуация вернулась к состоянию 2015-2016 годов, когда «нормандская четвёрка» регулярно встречалась, пыталась согласовать какие-то вопросы, но потом стало понятно, что позиции настолько несовпадающие, что и встречаться нет смысла. Сейчас похожая история. И если после двух-трёх встреч ничего не решится, то разговор прекратится и с Зеленским. Позиция последнего по политической части Минска, по сути, схожа с позицией Порошенко. 3. На встрече в Париже для Зеленского было важно решение тактической задачи - сбить волну зрады, которую против него разгоняли Порошенко и Ко. И он эту задачу в общем и целом решил. Другой вопрос, что мнение националистов под окнами Офиса президента и адептов партии войны в его команде для Зе, как видим, критически важно. Причём пока не видно, чтоб ситуация как-то менялась. Чтоб предпринимались меры по нейтрализации радикалов либо обновлению команды. Это к вопросу о перспективах. 4. В тоже время, Зеленский не хочет полностью разочаровывать и ту часть своих избирателей, которые за мир, а потому не закрывает двери для диалога с Путиным, пытаясь превратить это в бесконечный сериал - без результата, но с интригующим сюжетом. Потому, чтоб не прерывать контакт, какие-то тактические шаги совершаются и будут совершаться - обмен пленными, точечное разведение войск. Намечена очередная встреча через 4 месяца. Главный вопрос - сколько Путин и другие участники процесса будут готовы участвовать в этом сериале, понимая, что результата они не увидят. При Порошенко «нормандская четверка» регулярно собиралась почти два года, прежде чем все прекратилось. Тогда же, собственно, и в Украине поняли, что мира не будет, что и предопределило, во-многом, поражение Порошенко. 5. Сейчас главная интрига - это газ. Вот по нему как раз и могут быть новости. Вообще необходимость для всех договариваться по газу сыграла немалую роль в том, что встреча в Париже вообще состоялась (ведь по Донбассу изначально почти не было иллюзий, что будет прорыв). Украинская сторона заявила, что пока соглашения не достигнуты, но Зеленский был настроен позитивно. По одной из версий - стратегически уже договорились о компромиссе: трехлетний договор на транзит газа (с постепенным уменьшением объема), договор на поставку газа в Украину со скидкой, отказ в какой-то форме от претензий по арбитражу. Но в Париже решили не объявлять, чтоб не давать повода прокричать о зраде. И хотят, чтоб заявил о газовых соглашениях не Зеленский, а члены правительства или же представители НАКа. По другой версии - принципиально не договорились и решения пока нет. Хотя ожидания есть, что договорятся. Потому что имеется очевидное взаимное совпадение интересов. России и Европе нужен украинский транзит пока не достроят обходные трубопроводы. Зеленскому нужен дешёвый газ, чтоб хотя какой-то прорыв предъявить избирателям в виде снижения тарифов (раз уж по миру на Донбассе быстро не решается). И уж точно Зеленскому не нужна угроза дефицита газа и роста тарифов в случае, если по транзиту и поставкам не договорятся. Но это предположение верно, если Зе исходит из здравой логики. Если же его мнение по этому вопросу определяют те, кто контролирует компании-посредники по поставкам «европейского» газа в Украине и вообще заинтересован в максимизации цены, то тогда, конечно, все будет идти гораздо тяжелее." - Заявил Игорь Гужва.

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