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Зеленский пригласил в Киев журналистов Russia Today и РИА Новости
10.12.2019 19:01

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Киев российских журналистов. Об этом в своем телеграм-канале написала руководитель телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.

Зеленский пригласил в Киев журналистов Russia Today и РИА Новости

"Вчера наши журналисты - Илья Петренко (RT) и Илона Руднева (РИА) - спросили Зеленского: "Как могут российские журналисты приехать в Киев, если им запрещен въезд на Украину?".

 

 Сегодня Зеленский пригласил Илону в Киев вместе с другими журналистами.

 

Обещал всем все показать", - написала Симоньян.

Также журналистка добавила, что приглашение принято и анонсировала репортажи из Украины.

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