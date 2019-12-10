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|Зеленский пригласил в Киев журналистов Russia Today и РИА Новости
|10.12.2019 19:01
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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Киев российских журналистов. Об этом в своем телеграм-канале написала руководитель телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.
Также журналистка добавила, что приглашение принято и анонсировала репортажи из Украины.