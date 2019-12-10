Президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Киев российских журналистов. Об этом в своем телеграм-канале написала руководитель телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.

"Вчера наши журналисты - Илья Петренко (RT) и Илона Руднева (РИА) - спросили Зеленского: "Как могут российские журналисты приехать в Киев, если им запрещен въезд на Украину?".

Сегодня Зеленский пригласил Илону в Киев вместе с другими журналистами.

Обещал всем все показать", - написала Симоньян.