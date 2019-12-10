Преждевременная передача властям Украины контроля над границей с Россией в Донбассе грозит повторением в регионе трагедии в боснийской Сребренице, где во время военных действий после распада Югославии погибли тысячи человек.





«Украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Понятно, кто там сильнее. И что там произойдет? И кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям?» — заявил Путин 10 декабря на заседании Совета по правам человека передаёт ТАСС.



В 1995 году населенный преимущественно мусульманами город Сребреница был взят армией боснийских сербов, после чего в районе были расстреляны несколько тысяч человек. В 2007 году Международный трибунал квалифицировал действия сербов как геноцид. Ряд бывших военных были признаны виновными в соучастии в этнической чистке и геноциде и приговорены к длительным срокам тюремного заключения.





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