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|Путин заявил, что если передать Украине границу на Донбассе "Сребреница будет". Видео
|10.12.2019 19:20
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Преждевременная передача властям Украины контроля над границей с Россией в Донбассе грозит повторением в регионе трагедии в боснийской Сребренице, где во время военных действий после распада Югославии погибли тысячи человек.