 Путин заявил, что если передать Украине границу на Донбассе "Сребреница будет". Видео - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Путин заявил, что если передать Украине границу на Донбассе "Сребреница будет". Видео
10.12.2019 19:20

Преждевременная передача властям Украины контроля над границей с Россией в Донбассе грозит повторением в регионе трагедии в боснийской Сребренице, где во время военных действий после распада Югославии погибли тысячи человек.

 

Путин заявил, что если передать Украине границу на Донбассе "Сребреница будет". Видео

«Украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками.

 

Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все.

 

Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами.

 

Понятно, кто там сильнее. И что там произойдет?

 

И кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям?» — заявил Путин 10 декабря на заседании Совета по правам человека передаёт ТАСС. 


В 1995 году населенный преимущественно мусульманами город Сребреница был взят армией боснийских сербов, после чего в районе были расстреляны несколько тысяч человек. В 2007 году Международный трибунал квалифицировал действия сербов как геноцид. Ряд бывших военных были признаны виновными в соучастии в этнической чистке и геноциде и приговорены к длительным срокам тюремного заключения.

 

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