Журналист-расследователь Владимир Бойко направил в Государственное бюро расследований заявление по факту того, что Ю.В. Луценко, находясь на должности генерального прокурора, то есть будучи работником правоохранительного органа, якобы получил от посла США в Украине Мари Йованович, лица, которое не имело никакого отношения к правоохранительной системе Украины, указания о прекращении уголовного преследования бывшего заместителя генерального прокурора Украины Виталия Каско, который сейчас является первым заместителем генпрокурора Рябошапки и других лиц. Об этом заявил сам Владимир Бойко в социальной сети. "Друзья, информирую ... направил в Государственное бюро расследований заявление о совершении преступления бывшим генеральным, прости господи, прокурором, Юрием Витальевичем, который сейчас любит рассказывать, как во время встречи в январе 2017 прежний посол США Мари Йованович потребовала от него незаконно закрыть уголовное производство в отношении Виталия Каська. Действительно, такой факт имел место. Но господин Луценко забывает рассказать, как же он отреагировал на эту просьбу - совершил преступление, выполнив прихоть Йованович, или воздержался от нарушения закона? Надеюсь, что ответ на этот вопрос будет установлена ​​следственным путем.

Кстати, с учетом того, что следователи ГБР не имеют привычки выполнять установки ст.214 УПК Украины и не регистрируют сообщения о совершенных уголовных правонарушениях, я, на всякий случай, сразу же направил в суд жалобу на бездействие следователя ГБР. Поэтому можно не сомневаться, что Юрий Витальевич придется ходить на допросы и объяснять под протокол, каким образом Касько удалось избежать уголовной ответственности." - Заявил Владимир Бойко. Бойко утверждает и просит возбудить дело по факту того, что Ю.В. Луценко, находясь на должности Генерального прокурора, то есть будучи работником правоохранительного органа, якобы получил от посла США в Украине Мари Йованович, лица, которое не имело никакого отношения к правоохранительной системе Украины, указания о прекращении уголовного преследования бывшего заместителя генерального прокурора Украины Виталия Каско и других лиц . Через короткое время после получения указания, указанное производства по подозрению бывшего заместителя генерального прокурора Каська в совершении мошеннических действий и использования поддельного документа при осуществлении приватизации жилья в Киеве было закрыто Киевской местной прокуратурой №6, хотя до этого расследовалось 11 месяцев, с 16 февраля 2016 . Приводим текст заявления полностью: "Державне бюро розслідувань

вул. Симона Петлюри 15, Київ, 01032 БОЙКА Володимира Марковича ПОВІДОМЛЕННЯ

(у порядку ст. 214 КПК України)

про вчинення Луценком Юрієм Віталійовичем кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України В інтерв’ю американському виданню The Hill у березні 2019 року тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що посол Сполучених Штатів Марі Йованович під час офіційного спілкування називала йому людей, яких українська влада не повинна переслідувати. ( https://thehill.com/…/434875-top-ukrainian-justice-official… ) Зустріч між Йованович і Луценком відбулась у січні 2017 року. Це був офіційний візит посла США в Генеральну прокуратуру України, під час якого з українського боку, окрім Луценка, ще був присутній покровитель генерального прокурора Євгеній Єнін і перекладач. У ході розмови Йованович заявила Луценку своє невдоволення кримінальним провадженням, що розслідувалось відносно колишнього заступника генерального прокурора Віталія Каська, а також висловилась щодо неприпустимості переслідування, окрім Каська, директора лобістської фірми Віталія Шабуніна та народного депутата Сергія Лещенка. Екс-заступник генерального прокурора Євген Єнін, в ефірі телепрограми «HARD з Влащенко» на телеканалі ZIK 22 жовтня 2019 року підтвердив, що колишня пані посол США Марі Йованович дійсно могла назвати Юрію Луценку прізвища «недоторканних» осіб. Серед них могли бути і народні депутати. Енин особисто був присутній при цій розмові і чув все, що там відбувалося.

( https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=qIeWwnC092o ) Стурбованість Марі Йованович долею Каська (5 вересня 2019 року новий генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив його своїм першим заступником) була спричинена наступним: 12 лютого 2016 року Генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016000000000470 у зв’язку з шахрайством і підробкою документів, які вчинив Касько, щоби незаконно привласнити державну квартиру. Відповідно до українського законодавства в разі, якщо прокурор не має власного житла, йому надається в користування службова квартира, яка залишається в державній або комунальній власності. При цьому розмір цієї квартири визначається кількістю членів родини – з розрахунку 13, 65 кв. м. на особу. Віталій Касько переїхав до Києва й був прийнятий на роботу в Генеральну прокуратуру України в квітні 2002 року, а в травні 2003 року отримав у користування однокімнатну квартиру №64 по вулиці Новгородській, 3 загальною площею 48 кв.м. І хоча Касько не мав сім’ї, помешкання він отримав на двох осіб завдяки тому, що надав документи, у яких зазначив, що разом з ним проживає його матір (у той час як матір мешкала у Львові у власній квартирі). Далі Каську вдалось незаконно приватизувати службову київську квартиру на свою матір, після чого в жовтні 2005 року він звільнився з прокуратури й зайнявся адвокатською практикою. У квітні 2007 року Касько повернувся в прокуратуру й у травні 2010 року знову подав заяву на отримання безкоштовного житла. Тільки цього разу він вже надав документи, зазначивши, що разом з ним проживають троє членів його сім’ї: матір, сестра й дід. У серпні Касько отримує як службову трикімнатну квартиру, при цьому – у самому центрі столиці, по бульвару Дружби Народів, у будинку 14-16, секція 2, №95. У грудні 2010 року Касько звільнився з прокуратури, але службову квартиру не повернув, натомість 24 лютого 2014 року, подав до Печерської районної державної адміністрації підроблені документи, на підставі яких другий раз приватизував державну квартиру, знову не заплативши за це ні копійки. А вже в травні 2014 року Віталій Касько повернувся в прокуратуру – на посаду заступника генерального прокурора. За два дні після реєстрації кримінального провадження Касько звільнився з Генеральної прокуратури України, 8 квітня 2016 року йому було повідомлено про підозру, але на час зустрічі Йованович з Луценко слідство ще тривало (розслідування вело Печерське районну управління поліції Києва, куди Луценко передав справу Каська, як тільки став у травні 2016 року генеральним прокурором), оскільки були виявлені нові епізоди шахрайства. Так, наприклад, виявилось, що Касько в 2005 році отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю на підставі підроблених документів. Заява на ім’я голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів Закарпатської області з проханням допустити до складання кваліфікаційного іспиту було написано іншою особою, підпис Каська є підробленим. Саме це кримінальне провадження Йованович і зажадала закрити. Це підтверджують не тільки люди, які були присутніми під час її зустрічі з Луценком, але й подальші події. По завершенні цієї зустрічі Луценко, який на той час усіляко демонстрував свою прихильність до посольства США, негайно викликав підлеглих і наказав закрити справу щодо Каська з тим, щоби не псувати відносини з Йованович. І вже за день по тому, 16 січня 2017 року, прокуратура Києва розповсюдила офіційне повідомлення, що «Київська місцева прокуратура №6 закрила кримінальне провадження за підозрою колишнього заступника генерального прокурора Касько в скоєнні шахрайських дій і використання підробленого документа при здійсненні приватизації житла в Києві».

( https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html… ). Відтак Ю.В. Луценко, перебуваючи на посаді Генерального прокурора, тобто будучи працівником правоохоронного органу, отримав від посла США в Україні Марі Йованович, особи, яка не мала ніякого відношення до правоохоронної системи України, вказівки про припинення кримінального переслідування колишнього заступника генерального прокурора України Віталія Касько та інших осіб. Через короткий час після отримання вказівки, вказане провадження за підозрою колишнього заступника генерального прокурора Каська в скоєнні шахрайських дій і використання підробленого документа при здійсненні приватизації житла в Києві було закрито Київською місцевою прокуратурою №6, хоча до цього розслідувалось 11 місяців, з 16 лютого 2016 року. Враховуючи цей факт можна припустити, що Луценко дав вказівку своїм підлеглим закрити вказане кримінальне провадження, тобто здійснив дії, які явно виходили за межі наданих йому прав та повноважень, що потягнуло тяжкі наслідки, оскільки вартість державної квартири, яку шахрайським шляхом привласнив В.В.Касько і яку Ю.В.Луценко, по-суті, подарував В.В.Каську, закривши кримінальне провадження й відмовившись від цивільного позову в інтересах держави, більше, ніж у двісті п’ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Таким чином, у діях Ю.В. Луценка містяться явні ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст.365 КК України. Згідно зі ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 214 КПК України, –

п р о ш у : 1. Внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення Луценко Юрієм Віталійовичем кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України;

2. Надати мені витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

3. Розпочати досудове розслідування, перевірити всі викладені мною факти під час досудового розслідування;

4. Повідомити про підозру Луценко Юрію Віталійовичу у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України;

5. Надати інформацію про закінчення досудового розслідування. БОЙКО В.М.

4 грудня 2019 року" - Говорится в заявлении. Виталий Касько, который занимает должность первого заместителя генпрокурора Руслана Рябошапки и которому сейчас 43 года, родился во Львове. Рассказывала СТРАНА. В 1998 году с отличием окончил юридический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко. Его однокурсником по юрфаку был в то время никому неизвестный Андрей Иосифович Богдан, который ныне - глава Офиса президента. После окончания вуза пути Касько и Богдана на несколько лет разошлись. Виталий прямо со студенческой скамьи ушел работать в прокуратуру, начинал с должности следователя Львовской транспортной прокуратуры. В это время Богдан с 1998 года - юрисконсульт в частном и государственном секторах. С июня 1999-го по апрель 2002-го Касько занимает должности старшего следователя, заместителя начальника следственного отдела управления надзора за соблюдением законов органами, которые проводят оперативно-розыскную деятельность, дознание и досудебное следствие прокуратуры Львовской области. В это время с 2001 года Богдан работает в адвокатской компании Правис и затем помощником судьи Киевского апелляционного суда. Тем временем Виталий Касько быстро шагает по карьерной лестнице в прокуратуре. С апреля 2002-го по октябрь 2005-го работал в центральном аппарате Генеральной прокуратуры старшим прокурором отделов экстрадиции и поручений, правовой помощи, международного сотрудничества, договорно-правового отдела международно-правового управления. В это время карьера его однокурсника Андрея Богдана также быстро развивается. В 2004-м Богдан становится партнером в адвокатской фирме Пукшин и партнеры (юридический бизнес Игоря Пукшина, экс-заместителя главы Секретариата президента Украины Виктора Ющенко). В 2004 году Касько уходит из прокуратуры и плотно садится на подпитку от западных организаций-доноров. Он работает консультантом Совета Европы и других международных организаций в сфере уголовной юстиции и защиты прав человека, в частности, по вопросам применения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и практики Европейского суда по правам человека. Интересен период работы Касько в адвокатуре с октября 2005 года по апрель 2007-го. Везде в официальных биографиях указывается что эти два года Виталий Касько занимался частной адвокатской практикой. В то же время журналист Владимир Бойко утверждает, что Касько и Богдан работали в эти годы вместе в юрфирме "Пукшин и партнеры". Вероятно, имеется ввиду как раз этот период. Весной 2007 года Виталий Касько снова возвращается на работу в органы прокуратуры. С апреля 2007-го по декабрь 2010-го возглавлял международно-правовое управление ГПУ. Однако после окончания "помаранчевого периода" и прихода президента Виктора Януковича он снова вынужден уйти в адвокатуру. В декабре 2010 года Касько вернулся к собственной адвокатской практике. С октября 2013-го - партнер и руководитель департамента уголовного права адвокатского объединения Арцингер. Прокурорская звезда Виталия Касько,как многолетнего партнера международных организаций вроде "Transparensy International" и знатока практики ЕСПЧ, снова взошла на прокурорском небосклоне после Майдана 2014 года. Он был назначен заместителем генерального прокурора в мае 2014 года, а позже сошелся с командой "грузинских реформаторов" во главе с Давидом Сакварелидзе. И вместе с ними ввязался в войну с генпрокурором Виктором Шокиным. Пока Шокин был в отъезде, младореформаторы решили провернуть "дело века". Касько и Сакварелидзе, заручившись поддержкой одного из тогдашних руководителей СБУ Виктора Трепака (кстати, его тоже сватают на должность заместителя генпрокурора), пришли с обысками домой к близкому к Шокину заму прокурора Киевской области Александру Корнийцу и в рабочий кабинет к заму главы Главного следственного управления ГПУ Владимиру Шапакину. При обыске у Корнийца дома нашли мешочек с горстью бриллиантов неизвестного происхождения и некоторую сумму в валюте. У Шапакина в рабочем кабинете вскрыли сейф с солидной суммой в валюте. Из-за найденных бриллиантов пресса сразу окрестила Корнийца и Шапакина - "бриллиантовыми прокурорами" и коррупционерами. Правда, никто отдельно не вникал в историю вопроса и то что дело изначально было очень мутным и походило на сведение счетов братьев Константиновских с Корнийцом и Шапакиным из-за передела рынка незаконной добычи песка в Киевской области (к слову, тот же журналист Владимир Бойко считает и Трепака, и Касько людьми братьев Константиновских). То есть сам потерпевший вряд ли был чист как слеза младенца перед законом. Но ни Касько, ни Сакварелидзе не удосужились лично проконтролировать организацию досудебного расследования в этом раздутом деле на должном уровне. Поэтому, как признавал позже и сам экс-генпрокурор Шокин, дело слепили из того что было и при фактическом отсутствие состава преступления направили обвинительный акт в суд. Помнится, в Генпрокуратуре долго не могли найти прокуроров, которые будут поддерживать обвинение и главой группы даже назначали Сакварелидзе. Но в силу незнания национального украинского законодательства, он в суде так и не появился ни разу. Сейчас судебный процесс по "бриллантовым" тянется очень вяло и, не исключено, что завершится оправдательным приговором. Из-за горячей фазы конфликта с Шокиным Касько 15 февраля 2016 года собрал брифинг и заявил о том, что подал рапорт об увольнении из ГПУ. По его словам, "последней каплей стало очередное перераспределение обязанностей в ГПУ". "Шокин забрал у меня все функции и инструменты. Вести и контролировать дела, в том числе и дело "бриллиантовых прокуроров", - жаловался прессе Касько. В тот же день генпрокурор удовлетворил заявление заместителя Виталия Касько об отставке. Но, после отставки, конфликт не был исчерпан. 10 апреля 2016 Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Виталию Касько в мошенничестве при получении служебных квартир. Речь идет о якобы незаконной приватизации служебных квартир на Печерске площадью более 100 квадратов и другой квартиры поменьше. Обе квартиры Касько получил во время работы в прокуратуре и при получении подавал документы будто у всех его львовских родственников, включая пенсионеров, нет собственного жилья? поэтому он нуждается в расширении жилплощади в Киеве. Хотя это не соответствовало действительности. Но тут Касько не был уникален - таким схематозом занималось 90% прокуроров, получавших от государства дармовое жилье. Однако привлечь якобы за обман решили только Касько. Это дело поручили известному в то время следователю-важняку ГПУ Дмитрию Сусу, который на тот момент был звездой Департамента Кононенко-Грановского и лично обыскивал кабинет главы Апелляционного суда Киева - Антона Чернушенко. Чтобы вручить подозрение Касько, сотрудникам СБУ пришлось вместе с Сусом подкараулить его в ночное время возле Оперного театра и даже намазать дверь его машины каким-то липучим химикатом, чтобы он не смог убежать от читающего "пидозру" Суса на своем автомобиле. 13 апреля 2016 Виталий Касько сообщил о том, что Генеральная прокуратура вручила ему ходатайство о заключении под стражу. 14 апреля Печерский районный суд Киева отказался арестовать Касько и избрал меру пресечения в виде личного обязательства на срок досудебного расследования до 10 июня. Однако западные партнеры, на мнение которых в Администрации Петра Порошенко буквально молились, очень остро отреагировали на подозрение для их друга - Виталия Касько. На момент вручения "пидозры" Касько был одним из исполнительных руководителей офиса "Transparensy International". Как утверждаел журналист Владимир Бойко именно тогдашняя посол США Мари Йованович попросила Луценко прекратить преследование Касько и он это сразу выполнил. "Дорогие друзья, передайте, пожалуйста, генпрокурору Руслану Рябошапке, который публично пообещал назначить своим первым заместителем адвоката юридической компании «Василь Кисиль и партнеры» Виталия Касько, что на сайте Генеральной прокуратуры до сих пор размещено вот это сообщение о подозрении. Напомню, что ему было сообщено о подозрении в связи с тем, что он дважды получил государственное служебное жилье и дважды его приватизировал (второй раз - по поддельным документам):

Это уголовное производство было закрыто по требованию посла Соединенных Штатов Мари Йованович, которая в январе 2017 встретилась с генеральным, прости господи, прокурором Юрием Луценко и потребовала освободить Каська от уголовной ответственности. Что Юрий Витальевич, известный своей уникальной правосознанием, быстро и сделал. Но в марте 2019 Луценко дал интервью американскому изданию "The Hilll", рассказав об этом случае. Таким образом, Луценко осознавал, что он совершает преступление, выполняя незаконное требование посла США, а потому я убежден, что честный и честный Рябошапка наденет наручники не только на афериста Касько, но и на его покровителя Луценко", - пишет Бойко. Действительно, дело Касько в 2016 году спешно постановлением прокурора районного уровня прикрыли, спустив в Киевскую местную прокуратуру N 6 на Печерске. А уже 23 мая 2016 Апелляционный суд Киева снял арест с квартиры Виталия Касько. После решения вопроса с уголовным преследованием, Касько снова пошел работать в адвокатуру и продолжил сотрудничество с грантовыми организациями в сфере уголовной юстиции. Как адвокат он успел даже поучаствовать в громких делах вроде хищений госсредств на топливо для военной техники в Минобороны, которое расследовало НАБУ. Касько представлял в суде интересы близкой к Александру Грановскому фирмы "Трейд коммодити", по сговору с которой по версии обвинения наварили около 140 миллионов гривен чиновники Минобороны из снабжения. Кстати, это дело заглохло и Касько везде раздавал интервью, что там нет состава преступления. Вероятно, Виталий Касько, неплохо зарабатывал в адвокатуре и не планировал возвращаться в госорганы. Однако случилась победа на выборах команды Зеленского и его земляк и институтский товарищ Андрей Богдан снова ввел Касько в высшие эшелоны власти. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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