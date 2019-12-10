В Офисе президента сфальсифицировали перевод текста итогового коммюнике Нормандской встречи в Париже, размещенный на сайте ОП.

Партия сравнила, как звучит отрывок документа, в котором говорится об особом статусе Донбасса, в оригинальной и президентской версиях.

В оригинале первый абзац пункта 2 коммюнике звучит следующим образом: "Стороны выражают заинтересованность в согласовании в "нормандском формате" (Н4) и Трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления – особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в "Комплексе мер по выполнению Минских соглашений" от 2015 года – для обеспечения его действия на постоянной основе".

Приводим английский вариант текста:

Если вкратце - то в коммюнике декларируется приверженность вводить особый статус Донбасса, как это указано в Минских соглашениях.

То есть отдельным законом о таком статусе, законом об амнистии, законом о выборах, а также внесением изменений в Конституцию.

Однако на официальном сайте президента Украины эта часть текста переведена с интересной правкой.

"Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей – як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року – з метою забезпечення його функціонування на постійній основі".

То есть, в переводе Офиса президента закралось упоминание закона об особом статусе Донбасса. Хотя этот закон - лишь часть норм, которые нужно внедрить в украинское законодательство согласно Минску-2.

То есть Офис президента представил дело так, будто в Париже вчера договорились работать над этим законом, а остальные аспекты особого статуса (главный из которых это изменения в Конситуцию) "забыли".

"Таким образом, Офис президента сфальсифицировал в переводе коммюнике по итогам встречи в Париже главный аспект договоренностей глав государств ‒ участников "нормандского формата" и действительно обманывает украинское общество, говоря об истинной сути достигнутых договоренностей. Требуем немедленно исправить официальный перевод коммюнике и наказать виновных в его фальсификации", - заявляют в "Оппоплатформе".

Напомним, вчера мы публиковали итоговый документ саммита "нормандского формата" прямо во время итоговой пресс-конференции Зеленского, Путина, Макрона и Меркель.

Документ опубликовал из зала пресс-конференции в Елисейском дворце в Париже нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончарук, который ему передали члены украинской делегации, сопровождающие президента Зеленского.

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