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|Офис президента Зеленского подделал перевод коммюнике Нормандской четверки. "Оппоплатформа"
|10.12.2019 20:17
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В Офисе президента сфальсифицировали перевод текста итогового коммюнике Нормандской встречи в Париже, размещенный на сайте ОП.
Партия сравнила, как звучит отрывок документа, в котором говорится об особом статусе Донбасса, в оригинальной и президентской версиях.
Приводим английский вариант текста:
Если вкратце - то в коммюнике декларируется приверженность вводить особый статус Донбасса, как это указано в Минских соглашениях.
То есть отдельным законом о таком статусе, законом об амнистии, законом о выборах, а также внесением изменений в Конституцию.
Однако на официальном сайте президента Украины эта часть текста переведена с интересной правкой.
То есть, в переводе Офиса президента закралось упоминание закона об особом статусе Донбасса. Хотя этот закон - лишь часть норм, которые нужно внедрить в украинское законодательство согласно Минску-2.
То есть Офис президента представил дело так, будто в Париже вчера договорились работать над этим законом, а остальные аспекты особого статуса (главный из которых это изменения в Конситуцию) "забыли".
Напомним, вчера мы публиковали итоговый документ саммита "нормандского формата" прямо во время итоговой пресс-конференции Зеленского, Путина, Макрона и Меркель.
Документ опубликовал из зала пресс-конференции в Елисейском дворце в Париже нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончарук, который ему передали члены украинской делегации, сопровождающие президента Зеленского.