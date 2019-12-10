Пожар в киевском Доме профсоюзов, который случился в ночь на 18 февраля 2014 года, начался из-за возгорания в секретной химической лаборатории, которая находилась в нем. Об этом сообщается в докладе СБУ касательно деятельности группы химиков, который обнародовал медиаэксперт Анатолий Шарий в видео на своем Youtube-канале.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий получена информация о деятельности в помещении Федерации профсоюзов (пятый этаж) группы химиков, которые разрабатывают, изготовляют и поставляют представителям радикальных группировок «Евромайдана» взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства», – указано в документе.

6 февраля в конспиративных целях группа химиков перенесла место своей деятельности из здания ФПУ в частное двухуровневое помещение в Киеве.

С 6 по 11 февраля там провели сушку помещения, доставили химвещества, реактивы и посуду для синтеза, чтобы изготовливать и хранить взрывные вещества. Между собой участники группы называли лабораторию «Муравейником». В докладе указано, что они находились в помещении преимущественно ночью, а днем направлялись на «Евромайдан».

В документе перечислены участники группы, в числе которых «Белов», «Патриот», «Белкин», «Кира» и «Динамит».

«11 февраля в лаборатории находились «Патриот», «Белов» и неустановленное лицо. Они обсуждали изготовление химического взрывного вещества «триперекись ацетона» – так называемой «кисы», которую использовали в самодельном взрывчатом устройстве 20 мая 2012 года у входа в станцию метро «Почтовая площадь», – сообщается в докладе.

При этом указанные лица измеряли количество порошка белого цвета (вероятно, селитры или уротропина), помещали его в емкости и размешивали для получения раствора.

В ночь с 15 на 16 февраля в гараже «Кира», «Патриот» и «Динамит», «Белов» проводили опыты по изготовлению взрывчатых веществ. При этом они готовились к производству осколочных устройств, указано в сообщении.

На следующую ночь они продолжили опыты, и «Белов» сказал, что он с единомышленниками «готовит очень большой сюрприз системе», который должен вызвать панику. В частности, участник группы планировал диверсию на базе спецвойск ВВУ в районе Старых и Новых Петровцев Киевской области, сообщается в докладе.

Также «химики» планировали взрывы региональных отделений милиции.

В ночь на 18 февраля они снова изготавливали взрывчатку, но в 7:42 в подвальном помещении из-за неосторожных действий «Белова» произошло возгорание химеществ и взрыв. По данным доклада, «Белов» получил сильные ожоги рук.

«Выяснено, что указанную взрывчатку указанные лица по приказу «Иранца» должны были использовать 18 февраля 2014 года у Верховной Рады», – сообщается в документе.

Участники группы покинули помещение, и в 8:45 лаборатория загорается второй раз, так как пожар не был полностью погашен.

В докладе отмечено, что группа химиков работает с Правым сектором, а ее члены радикально-настроены и склоняются к экстремистским и террористическим формам борьбы.

Шарий отметил, что тогдашний глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк знал эту информацию, так как все эти документы были в доступе у ГПУ и СБУ.

«У МВД и СБУ есть запись, которая произошла в одном из помещений Дома профсоюзов непосредственно после того, как погиб Сергей Нигоян, где люди прячут «ствол» в сумку и кое-что обсуждают», – сообщил Шарий.

По его словам, СБУ обладает информацией о том, кто на самом деле совершил убийство участника событий на Майдане Нигояна.

Ранее тогдашний вице-спикер Рады Андрей Парубий заявил, что Виктор Янукович, будучи президентом, отправлял в Дом профсоюзов «Альфу» и карательные отряды.

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