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|Пожар в киевском Доме профсоюзов произошел из-за химлаборатории, в которой готовили взрывчатку для Майдана
|10.12.2019 21:13
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Пожар в киевском Доме профсоюзов, который случился в ночь на 18 февраля 2014 года, начался из-за возгорания в секретной химической лаборатории, которая находилась в нем. Об этом сообщается в докладе СБУ касательно деятельности группы химиков, который обнародовал медиаэксперт Анатолий Шарий в видео на своем Youtube-канале.
6 февраля в конспиративных целях группа химиков перенесла место своей деятельности из здания ФПУ в частное двухуровневое помещение в Киеве.
С 6 по 11 февраля там провели сушку помещения, доставили химвещества, реактивы и посуду для синтеза, чтобы изготовливать и хранить взрывные вещества. Между собой участники группы называли лабораторию «Муравейником». В докладе указано, что они находились в помещении преимущественно ночью, а днем направлялись на «Евромайдан».
В документе перечислены участники группы, в числе которых «Белов», «Патриот», «Белкин», «Кира» и «Динамит».
При этом указанные лица измеряли количество порошка белого цвета (вероятно, селитры или уротропина), помещали его в емкости и размешивали для получения раствора.
В ночь с 15 на 16 февраля в гараже «Кира», «Патриот» и «Динамит», «Белов» проводили опыты по изготовлению взрывчатых веществ. При этом они готовились к производству осколочных устройств, указано в сообщении.
На следующую ночь они продолжили опыты, и «Белов» сказал, что он с единомышленниками «готовит очень большой сюрприз системе», который должен вызвать панику. В частности, участник группы планировал диверсию на базе спецвойск ВВУ в районе Старых и Новых Петровцев Киевской области, сообщается в докладе.
Также «химики» планировали взрывы региональных отделений милиции.
В ночь на 18 февраля они снова изготавливали взрывчатку, но в 7:42 в подвальном помещении из-за неосторожных действий «Белова» произошло возгорание химеществ и взрыв. По данным доклада, «Белов» получил сильные ожоги рук.
Участники группы покинули помещение, и в 8:45 лаборатория загорается второй раз, так как пожар не был полностью погашен.
В докладе отмечено, что группа химиков работает с Правым сектором, а ее члены радикально-настроены и склоняются к экстремистским и террористическим формам борьбы.
Шарий отметил, что тогдашний глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк знал эту информацию, так как все эти документы были в доступе у ГПУ и СБУ.
По его словам, СБУ обладает информацией о том, кто на самом деле совершил убийство участника событий на Майдане Нигояна.
Ранее тогдашний вице-спикер Рады Андрей Парубий заявил, что Виктор Янукович, будучи президентом, отправлял в Дом профсоюзов «Альфу» и карательные отряды.