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|В Украину завели иностранные фонды на общую сумму 1.2 млрд долларов, чтоб срочно скупить землю. Источник
|13.12.2019 09:47
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Телеграм -канал "Темный Рыцарь", связанный с фракцией партии "Слуга народа", сообщил, что в Украину уже завели иностранные фонды на общую сумму 1.2 млрд долларов для скупки земли.
Власть хочет продать украинскую землю очень быстро. И эту команду им дал Сорос.
Об этом народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил на заседании аграрного комитета, трансляцию вел телеканал NEWSONE.
По словам Рабиновича, в правительстве не хотят, чтобы люди получили даже по два гектара.
Рабинович отметил, что утром в пятницу, 13 декабря, депутаты собрались под руководством агровладельца, который является заинтересованным лицом.
Нардеп рассказал, что к материалам дела приобщено видео голосования комитета. На кадрах видно, что главой комитета не подсчитано даже, сколько людей выразились "за" или наоборот.