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|В подозрении по убийству Шеремета написано, что его организовал рок-музыкант Антоненко ради "величия арийской расы"
|13.12.2019 10:05
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Адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета волонтера и детского хирурга Юлии Кузьменко Влад Добош обнародовал текст подозрения его подзащитной.
В самом тексте подозрения, в качестве описания мотива, сказано, что Андрей Антоненко (рок-музыкант группы Riffmaster, воевавший на Донбассе - Ред.) "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности" решил создать организованную группу для убийства журналиста Павла Шеремета.
Исходя из мотивов, изложенных в подозрении, по версии следствия, никаких заказчиков у этого преступления нет, пишет телаграм-канал "Страны".
Напомним, что Павла Шеремета взорвали в центре Киева 20 июля 2016 года. С тех пор на след убийц выйти не могли, и создавалось чувство, что власть сливает дело - поскольку в нем могли быть замешаны представители добробатов, а не "рука Москвы".