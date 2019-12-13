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|Зеленский вводит двойное гражданство, но через присягу Украине
|13.12.2019 10:24
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Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам гражданства". Об этом сообщается на
Отдельные категории лиц освобождены от обязанности прекратить иностранное гражданство при получении гражданства Украины при условии принесения ими присяги гражданина Украины.
Кроме того, проект закона предлагает расширить круг лиц, которые имеют основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению; сократить перечень независимых от лица причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства; пересмотреть основания для потери гражданства Украины; уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства и тому подобное.
Законопроектом также предлагается внести изменения в ряд законов Украины, предусмотрев представление декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, которые претендуют быть принятыми на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, службу в правоохранительных органах и тому подобное.