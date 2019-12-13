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|Зеленский перешагнул через Сороса. Американец только второй по значимости в Украине
|13.12.2019 12:18
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Издание "Вести" составил
Второе место досталось Джорджу Соросу – именно его многие эксперты называют вдохновителем и реализатором неолиберальных реформ в экономике, здравоохранении, образование. И именно его влияние на действующую власть назвали наибольшим.
112.ua
Первым из парламентских оппозиционных политиков в рейтинге, на восьмом месте, значится глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. Отмечается, что политик получил от власти "неформальное звание "врага №1".
"Вместо статуса переговорщика он получил неформальное звание "врага №1": теперь три принадлежащих его соратнику телеканала ("
112.ua
Кроме того, в топ-10 вошли олигархи Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, глава ОП Андрей Богдан, и глава МВД Арсен Аваков. Десятку лидеров закрывает пятый президент Украины Петр Порошенко и руководитель "Батькивщины" Юлия Тимошенко