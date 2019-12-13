Издание "Вести" составил рейтинг самых влиятельных людей в Украине в 2019 году. Безусловным лидером был назван президент страны – Владимир Зеленский. Большую роль в этом сыграла беспрецедентная победа на выборах и успех в формировании монобольшинства в парламенте.

"Кроме традиционного, президентского, набора (влияние на вертикаль губернаторов, НБУ, МИД, СБУ, армию и не очерченную толком, но точно мощную аппаратную махину Администрации/Офиса президента) он получил парламентское монобольшинство в 249 человек, полностью свой Кабинет министров, в котором не нужно делить ответственность и полномочия с соседями по коалиции, плюс приятные бонусы вроде влияния на Госбюро расследований (ранее формально независимый орган теперь полностью подчинен президенту)", - отмечают "Вести".

Второе место досталось Джорджу Соросу – именно его многие эксперты называют вдохновителем и реализатором неолиберальных реформ в экономике, здравоохранении, образование. И именно его влияние на действующую власть назвали наибольшим.

"Чем обусловлено (аж) второе место в рейтинге "Вестей"? Во-первых, его чрезвычайным влиянием на процессы, происходящие в Украине, через десятков спонсируемых им организаций. Сам Сорос, кстати, не отрицает де-факто вмешательство в дела иностранных государств, находя объяснение своей деятельности (зовет себя "филантропом") в защите "универсальных общечеловеческих ценностей", которые не имеют "национальной юрисдикции"", - отмечают авторы рейтинга.

112.ua

Первым из парламентских оппозиционных политиков в рейтинге, на восьмом месте, значится глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. Отмечается, что политик получил от власти "неформальное звание "врага №1".

"Вместо статуса переговорщика он получил неформальное звание "врага №1": теперь три принадлежащих его соратнику телеканала (" 112 Украина ", NewsOne и ZIK) подвергаются атакам со стороны власти, а офис его организации "Украинский выбор" показательно обыскивается накануне переговоров в "нормандском формате", - отмечается в материале.

112.ua

Кроме того, в топ-10 вошли олигархи Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, глава ОП Андрей Богдан, и глава МВД Арсен Аваков. Десятку лидеров закрывает пятый президент Украины Петр Порошенко и руководитель "Батькивщины" Юлия Тимошенко

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