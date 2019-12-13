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|Аваков назвал роспуск народной милиции "ДНР" и "ЛНР" условием проведения выборов на Донбассе
|13.12.2019 12:37
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пояснил, какой рассматривается компромиссный переходной вариант совместного патрулирования Нацполицией, специальной полицейской миссией ОБСЕ и "представителями территориальных громад" в т.н. "ЛДНР", когда там в перспективе будут проходить местные выборы.
Об этом он сообщил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.
Аваков отметил, что Украина готова, как только будет заключено дипломатами адекватное соглашение, своими полицейскими силами зайти и обеспечивать порядок.
Глава МВД указал, что такой вариант взят, в том числе, из опыта мировых конфликтов.