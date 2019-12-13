Страна, буквально, пьяна от кровавых разборок и заказных убийств, в которых участвуют неприкаянные ветераны
13.12.2019 13:31
Политолог Михаил Подоляк констатирует чудовищную ситуацию с "патриотической преступностью" в стране.
"Официальная версия убийства Шеремета заявлена. В убийственных, простите, деталях. Шок? Конечно. Невозможное? Безусловно. Но ведь могли? Да запросто.
Похожих примеров валом. Страна, буквально, пьяна от кровавых разборок и заказных убийств, в которых участвуют неприкаянные ветераны. Пора перестать себя обманывать. Не хочется верить? Ну, разумеется. Это ведь выбрасывает нас совсем в другую реальность.
Но правде как-то глубоко плевать на наши переживания и желания... Настоящее похмелье всегда тяжелое. Особенно если беспредельная пир затянулось надолго. Пора трезветь... Да-да, от иллюзий очень тяжело избавляться. Ещё тяжелее отказываться от привычных мифов. И мир ведь точно не черно/белый, где всегда есть понятные вражеские мотивы. В мире очень много странных людей, которые смотрят на все через призму какой/то личной болезненности. И потому, то, что для нас кажется немыслимым, в их системе координат банально и обычно...
Ну и главное, дело не в том, в чьей политической тусовке оказались подозреваемые. Точно нет. Дело в том, что-то в какой/то момент у нас сформировалась особая социальная прослойка, которая сама себя посчитала главными пассионариями и охранителями революции. Теми самыми - «вчера никто, а сегодня хозяева жизни» с очень резко улучшившимися социальными статусами и материальным положением. И вот эта тусовка искренне верит, что имеет право на любой радикализм. И совсем не понимает, какие к ним могут быть претензии юридического характера ...
... Следователи, точно, провели блестящую работу. Оперативно-розыскную и особенно аналитическую. Это тонны фактической информации, которую нужно было скрупулезно проанализировать и выявить закономерности. И, кстати, следственная группа была... международной. С иностранными консультантами. А значит, работала только по фактам, без всякой политики. Впрочем, я бы предложил говорить даже не о конкретном варварском убийстве. А о той среде, в которой варится часть нашего общества. И о безопасности, которой точно нет. Достаточно послушать их телефонные разговоры. Это ведь и есть наша новая реальность. Тот самый сумрак, куда мы забрели и никак не можем выйти. И даже пытаемся сейчас оправдывать. А что именно нужно оправдать? Право на убийство любого ради какой/то цели?..
... Мотив вызываете сомнения? У многих как под копирку. Я понимаю, что это банальная психологичная защита, когда ломается твой обычный мир. Но иногда, поверьте, нет чёткого мотива. Даже денежного и единого заказчика не бывает. В какой/то момент в стране сложилась угарная ситуация, когда многим казалось, что можно убивать, пугать, взрывать. Потому что цель великая. Потому что время шальное. Потому что неприкаянных много. Потому что государства уже нет.
Мы годами делали вид, что все нормально. И только сейчас осознали, что ад вполне возможен. И что у нас много людей, готовых устроить этот самый ад и ещё больше тех, кто это оправдывает. И что у Авакова вообще нет репутации, чтобы остановить беспредел..." - резюмирует Подоляк у себя на странице в Фейсбуке.