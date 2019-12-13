Политолог Михаил Подоляк констатирует чудовищную ситуацию с "патриотической преступностью" в стране.

"Официальная версия убийства Шеремета заявлена. В убийственных, простите, деталях. Шок? Конечно. Невозможное? Безусловно. Но ведь могли? Да запросто.

Похожих примеров валом. Страна, буквально, пьяна от кровавых разборок и заказных убийств, в которых участвуют неприкаянные ветераны. Пора перестать себя обманывать. Не хочется верить? Ну, разумеется. Это ведь выбрасывает нас совсем в другую реальность.

Но правде как-то глубоко плевать на наши переживания и желания... Настоящее похмелье всегда тяжелое. Особенно если беспредельная пир затянулось надолго. Пора трезветь... Да-да, от иллюзий очень тяжело избавляться. Ещё тяжелее отказываться от привычных мифов. И мир ведь точно не черно/белый, где всегда есть понятные вражеские мотивы. В мире очень много странных людей, которые смотрят на все через призму какой/то личной болезненности. И потому, то, что для нас кажется немыслимым, в их системе координат банально и обычно...

Ну и главное, дело не в том, в чьей политической тусовке оказались подозреваемые. Точно нет. Дело в том, что-то в какой/то момент у нас сформировалась особая социальная прослойка, которая сама себя посчитала главными пассионариями и охранителями революции. Теми самыми - «вчера никто, а сегодня хозяева жизни» с очень резко улучшившимися социальными статусами и материальным положением. И вот эта тусовка искренне верит, что имеет право на любой радикализм. И совсем не понимает, какие к ним могут быть претензии юридического характера ...

... Следователи, точно, провели блестящую работу. Оперативно-розыскную и особенно аналитическую. Это тонны фактической информации, которую нужно было скрупулезно проанализировать и выявить закономерности. И, кстати, следственная группа была... международной. С иностранными консультантами. А значит, работала только по фактам, без всякой политики. Впрочем, я бы предложил говорить даже не о конкретном варварском убийстве. А о той среде, в которой варится часть нашего общества. И о безопасности, которой точно нет. Достаточно послушать их телефонные разговоры. Это ведь и есть наша новая реальность. Тот самый сумрак, куда мы забрели и никак не можем выйти. И даже пытаемся сейчас оправдывать. А что именно нужно оправдать? Право на убийство любого ради какой/то цели?..

... Мотив вызываете сомнения? У многих как под копирку. Я понимаю, что это банальная психологичная защита, когда ломается твой обычный мир. Но иногда, поверьте, нет чёткого мотива. Даже денежного и единого заказчика не бывает. В какой/то момент в стране сложилась угарная ситуация, когда многим казалось, что можно убивать, пугать, взрывать. Потому что цель великая. Потому что время шальное. Потому что неприкаянных много. Потому что государства уже нет.