Сводка Новостей
- Особый статус? Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Конституцию про децентрализацию
- Подозреваемый в покушении на Шеремета - мародёр с АТО. Видео
- Официально. Апелляционный суд признал Сытника коррупционером
- Обыски. Спецназ выламал двери в квартире шоумена-националиста Мухарского
- Страна, буквально, пьяна от кровавых разборок и заказных убийств, в которых участвуют неприкаянные ветераны
|Обыски. Спецназ выламал двери в квартире шоумена-националиста Мухарского
|13.12.2019 14:27
|
Музыкант и писатель Антин Мухарский заявил, что полиция обыскивала его квартиру в Киеве. Об этом Мухарский сообщил в Facebook
«Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов. Подробности позже...» — написал Мухарский. При этом музыкант не назвал возможных причин обысков.