 Обыски. Спецназ выламал двери в квартире шоумена-националиста Мухарского - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Обыски. Спецназ выламал двери в квартире шоумена-националиста Мухарского
13.12.2019 14:27

Музыкант и писатель Антин Мухарский заявил, что полиция обыскивала его квартиру в Киеве. Об этом Мухарский сообщил в Facebook

«Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов. Подробности позже...» — написал Мухарский. При этом музыкант не назвал возможных причин обысков.

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