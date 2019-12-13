Музыкант и писатель Антин Мухарский заявил, что полиция обыскивала его квартиру в Киеве. Об этом Мухарский сообщил в Facebook

«Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов. Подробности позже...» — написал Мухарский. При этом музыкант не назвал возможных причин обысков.