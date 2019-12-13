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|Подозреваемый в покушении на Шеремета - мародёр с АТО. Видео
|13.12.2019 19:40
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Ветеран АТО Владислав Грищенко с позывным "Буча", который вместе с женой "Пумой" может быть связан с убийством журналиста Павла Шеремета, занимался мародерством на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила журналист Татьяна Заровная в Facebook.
Как отмечает Заровная, в сети было найдено видео, на котором человек, "как 2 капли воды похожий на Бучу", вместе с сослуживцами ограбил дом известного бизнесмена Владимира Разумовского в Песках в Донецкой области.
После чего, семью Разумовского начали шантажировать подрывом дома.
По мнению журналистки, именно мародерством можно объяснить деньги, найденные у Пумы и Бучи, а не гонораром за заказной подрыв.
Во время "нормандской встречи" президент России Владимир Путин дважды упоминал проходящие в Киеве на Майдане Независимости акции протеста. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в эфире программы "Право на власть" на "1+1".
По его словам, упоминания об акциях на Майдане "ухудшали переговорную позицию".