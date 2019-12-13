Президент Украины Владимир Зеленский продолжает пытаться изменить Конституцию. На этот раз он внес в Верховную Раду законопроект о децентрализации.

Инициатива главы государства воплотились в закон «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» № 2598. На сайте парламента его текст или пояснительная записка к документу пока отсутствуют. Законопроект определен как неотложный.

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне заявил, что команда президента готова начать конституционную реформу по итогам «нормандской встречи» в Париже. Помощник Зеленского тогда рассказал, что изменения коснутся только децентрализации и ОРДЛО. Ермак тогда опроверг ифнормацию о том, что Киев намерен начать федерализацию. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщал, что конституционную реформу в рамках децентрализации пообещал предыдущий состав украинского правительства в рамках выполнения минских соглашений.

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