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|Суд арестовал главного подозреваемого в убийстве Шеремета с целью прославления "величие арийской расы"
|14.12.2019 05:55
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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Андрея Антоненко, который также известен как Риффмастер.
Бывший АТОшник и музыкант, подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, арестован на два месяца до 8 февраля 2020 года.
По его словам, решение подлежит обжалованию в течение пяти дней с момента его провозглашения.
Ранее Арсен Аваков заявил, что дома у подозреваемого в убийстве Шеремета музыканта Антоненко нашли мину.
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Он подчеркнул, что когда правоохранители начинали проводить обыски в рамках дела Шеремета, "мы были очень корректны", поскольку нельзя удерживать человека, тем более ветерана войны, с процессуальными нарушениями.
По его словам, правоохранители проследили, кто тот человек, который выносил из квартиры Антоненко "ту зеленую штуку" и отследили, куда он мог ее вынести, следовательно имели по три версии.
Поэтому, ночью потом были неожиданно проведены два дополнительных неотложные обыски.
Он подчеркнул, что не утверждает, что это элемент той же бомбы (что была заложена под авто Шеремета – Ред.), или это элемент чего-то другого, "но это странно, когда музыкант, который говорит, что он музыкант, держит у себя дома мину МОН-50, которым можно убить большое количество людей".
Он подчеркнул, что следствие еще не окончено и не приостановлено, правоохранители еще не сделали всех необходимых выводов.
Андрей Антоненко, главный подозреваемый по делу об убийстве Павла Шеремета, на суде по избрании ему меры пресечения опроверг свою приверженность "арийским" идеям.
Дословно версия следствия звучит так: Андрей Антоненко "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности" решил создать организованную группу для убийства журналиста Павла Шеремета. "Осуществляя свой преступный замысел" Антонеко привлек Юлию Кузьменко и Яну Дугарь, которые имели "аналогичиные с ним взгляды и намерения".
Музыкант-атошник добавил:
Высказался об "арийцах" и его адвокат.