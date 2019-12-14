Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Андрея Антоненко, который также известен как Риффмастер. Бывший АТОшник и музыкант, подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, арестован на два месяца до 8 февраля 2020 года. "Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8.02.2020 года", - зачитал решение судья. По его словам, решение подлежит обжалованию в течение пяти дней с момента его провозглашения. Ранее Арсен Аваков заявил, что дома у подозреваемого в убийстве Шеремета музыканта Антоненко нашли мину. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Он подчеркнул, что когда правоохранители начинали проводить обыски в рамках дела Шеремета, "мы были очень корректны", поскольку нельзя удерживать человека, тем более ветерана войны, с процессуальными нарушениями. "Мы не можем его поймать немедленно по 208 статье, потому что прошло 3,5 года. Мы получили санкцию суда, пришли к Антоненко, когда он пришел к себе домой, и следователи объявили ему о том, что они собираются его поймать и провести обыск. По процессуальным нормам в этот момент мы должны дождаться адвоката. И проходит некоторое время, пока мы ждали прихода адвоката к Антоненко. Он был ограничен в движении, но он был свободен – он писал у себя в Интернете посты, разговаривал по телефону и писал смс-ки, при том, что телефон его находился под контролем на основе санкции прокурора. И там была такая ситуация: он написал человеку, который жил с ним в одной квартире, брату своей жены: безотлагательно иди в квартиру и забери оттуда ту зеленую штуку. И брат его жены забирает эту "зеленую штуку" и выносит из квартиры", - уточнил Аваков. По его словам, правоохранители проследили, кто тот человек, который выносил из квартиры Антоненко "ту зеленую штуку" и отследили, куда он мог ее вынести, следовательно имели по три версии. Поэтому, ночью потом были неожиданно проведены два дополнительных неотложные обыски. "Ночью были обыски в двух волонтеров, которые имели коммуникацию, и там ничего не нашли. И мы просим прощения у этих людей, но это было необходимо для следствия. И третий адрес, куда мы попали, - мы нашли этот предмет, эта маленькая зеленая штука. Это - мина МОН-50, которая находилась в полуразобранном состоянии, и с нее снята крышка, у которой изъята часть тротила, и там проведенные, скажем так, определенные работы. На самом деле это примерно половина того элемента, из которого состояла бомба под подорванным Павлом Шереметом или под машиной в Косове", - уточнил Аваков. Он подчеркнул, что не утверждает, что это элемент той же бомбы (что была заложена под авто Шеремета – Ред.), или это элемент чего-то другого, "но это странно, когда музыкант, который говорит, что он музыкант, держит у себя дома мину МОН-50, которым можно убить большое количество людей". "И я допускаю, что каждый ветеран войны привозит с войны сувенир, хотя это очень плохо, и время от времени взрывается ... там граната или патроны какие-то. Но держать мину и тем более разбирать... И наши подозрения в этом вопрос только усиливаются", - подчеркнул Аваков. Он подчеркнул, что следствие еще не окончено и не приостановлено, правоохранители еще не сделали всех необходимых выводов. "У нас нет ответов на целый ряд вопросов, мы их получаем. У нас нет полных ответов относительно инициаторов дела, и это отдельный серьезный разговор. В отношении инициаторов этого дела, кроме этих исполнителей, судя по всему, это будет отдельный серьезный вывод из нашего расследования", - отметил министр. Андрей Антоненко, главный подозреваемый по делу об убийстве Павла Шеремета, на суде по избрании ему меры пресечения опроверг свою приверженность "арийским" идеям. "У меня дед еврей. Я сам наполовину еврей. Вы этим уже оскорбили мою семью", - сказал Антоненко. Речь идет о том, что понимании "арийцев" евреи - это низшая нация. Дословно версия следствия звучит так: Андрей Антоненко "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности" решил создать организованную группу для убийства журналиста Павла Шеремета. "Осуществляя свой преступный замысел" Антонеко привлек Юлию Кузьменко и Яну Дугарь, которые имели "аналогичиные с ним взгляды и намерения". Музыкант-атошник добавил: "Любого человека с бородой вы можете обвинить. Я же с 2013 года ношу бороду. Но на видео у мужчины борода - эспаньолка. Тогда как у меня широкая борода. У человека на видео ровные уши, а я занимался борьбой, у меня сломаны уши. Также у меня все руки в татуировках... Извините, я волнуюсь. Я обязуюсь сотрудничать со следствием. Оказывать полное содействие, любую информация, являться на допросы", - сказал Антоненко. Высказался об "арийцах" и его адвокат. "Самое главное - мотив. Величие арийской расы и тому подобное? Извините, но это бред", - отметил защитник. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки что это его антоненко под Теги: последние сводки