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|Прокурор на суде заявил, что машину Шеремета подорвала детский-хирург Лиса-Кузьменко
|14.12.2019 09:59
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Автомобиль, в котором погиб журналист Павел Шеремет, подорвала военный врач Юлия Кузьменко. Об этом в ходе судебного заседания в Печерском райсуде заявил прокурор, поддерживающий обвинения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает
Он утверждает, что после закладывания взрывчатки Кузьменко скрылась в заброшенном доме, откуда наблюдала, как Шеремет в автомобиле едет по улице Б. Хмельницкого.
Когда Шеремет был уже на безопасном от нее расстоянии, Кузьменко дистанционно привела в действие заложенную бомбу.
После преступления подозреваемая переоделась и ушла с места инцидента.
Подозреваемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета уповали на некоего "покровителя", который должен был им помочь избежать следствия. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале "Украина".
По словам прокурора, к дому Шеремета Кузьменко прибыла не одна, а с другим подозреваемым – Андреем Антоненко.
Печерский районный суд Киева 13 декабря избрал меру пресечения Кузьменко в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года.
Два месяца ареста также получил подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко.
Военная медсестра Яна Дугарь получила меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором находился Шеремет.
Он скончался в карете скорой помощи.