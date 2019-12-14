Аваков выполняет одну из важных для Москвы пиар-задач: показывает Донбассу, что в Украине нет больше "разгула радикальных патриотов"
14.12.2019 10:36
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина" 13 декабря показал фото женщины, которая, по версии следствия, могла привести в действие взрывное устройство во время убийства журналиста Павла Шеремета.
По словам Авакова, преступление было "сверхпродуманным и сверхточным".
"Я сейчас вам покажу маленькую фотографию.
Вчера [на брифинге] мы об этом не говорили. Эта девушка в парике, специальных очках.
Потом она выходит из другого места в другой одежде – это тот человек, который нажимал на кнопку.
Мы имеем гипотезы, кто этот человек, но мы не знаем точно", – сказал министр.
Расследование убийства журналиста Павла Шеремета еще не завершено, у следствия нет ответов на ряд вопросов по этому производству. Об этом также сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Очень важно: следствие не завершено. Мы не остановили следствие и не сделали всех выводов. У нас нет ответов на целый ряд вопросов.
Мы еще их получаем. У нас нет полных ответов об инициаторах дела.
Это отдельный серьезный разговор. Потому что инициаторы этого дела, помимо исполнителей, – видимо, это будут отдельные серьезные выводы нашего расследования", – подчеркнул министр.
"Не верю ни единому слову Авакова. Очень сомневаюсь, что эти люди убивали Павла Шеремета. Может, кого-то и убивали, но скорее только, не Шеремета.
Не верю, что задержанных посадят. Думаю, дело развалится. Не исключено, что коррумпированные украинские суды не станут прислушиваться к злым фак-там следствия.
Не верю даже в то, что цель покушения на Павла - это «дестабилизация ситуации в Украине». Шеремет был известным человеком и классным журналистом, но совершенно точно не общественно детонирующей персоной.
Во что я верю? В то, что это плохо срежиссированное фуфло. Для показа в прямом эфире.
Верю, что сегодня примерно 100 дней работы министра внутренних дел. Что сделано за это время? Остановлена нелегальная добыча янтаря? Нет. В школах перестали торговать наркотой? Нет. В стране стало меньше «активистов»? Нет. Полиция перестала крышевать игровые салоны? Тоже нет.
Зато Нацгвардия усиленно вооружается. У неё на вооружении есть даже тяжелое вооружение. Она обеспечена лучше, чем армия. МВД закупает вертолеты и катера за кредитные деньги, вгоняя Украину в долги. Зачем?
По квоте Авакова назначены несколько министров. Он пилит бюджет, управляет «Укрзализныцей» участвует в дележе полномочий в ГБР и Бюро финансовых расследований. Полиция сливает дела на сотни миллиардов гривен!
Наконец, Аваков продолжает тесно сотрудничать с праворадикалами. Эти люди создавали «коридор позора» президенту Зеленскому, но в то же время подставляли себя под «я не лох». Нацкорпус и МВД - братья-близнецы.
Ещё я верю, что Аваков - один из акционеров АО «Зеленский». А сейчас Аваков демонстрирует свою нужность и важность.
Верю, что главное в этой пресс-конференции - это появление на ней Владимира Зеленского. Красивый пиар -ход. Как же, преЗелдент достигает прогресса в расследовании убийства Шеремета. Порошенко не смог, а Зеленский смог.
Вопрос: от чего отвлекают наше внимание? Может, от провальной судебной реформы и распродажи земли? От закона об особом режиме самоуправления Донбасса?
Вопрос: для чего используют это событие? Может, Аваков станет премьером? Зеленский подрастёт в рейтинге?
Рекомендую не развешивать уши и смотреть не на слова, а на действия." - Заявил политический аналитик Сергей Лямец.
"Думаю, большинство украинцев уже догадалось, чем сейчас занимается глава МВД Аваков в рамках договоренностей с Москвой. А именно - "зачисткой" добровольцев и активных бывших "атошников" (не контролируемых МВД или СБУ), которые могли бы помешать выполнению Минских соглашений. Порошенко в политическом плане прикрывает "зраду" Зеленского, рассказывая о том, что в Париже никто не перешел "красные линии". Аваков -выполняет более "грязную" работу, начав арестовывать добровольцев.
На самом деле Аваков выполняет одну из важных для Москвы пиар-задач: показывает Донбассу, что в Украине нет больше "разгула радикальных патриотов". И можно возвращаться в Украину.
Думаю, все понимают, начиная с 2014 года Аваков умышленно показывал этот "разгул" тоже в угоду Москве. И на Майдане, и на Донбассе. Это на тему наших политиков, которые не подыгрывали Кремлю в начале войны.Или просто так не выполняли Минские соглашения.
Собственно, именно благодаря поддержке Москвы Аваков и остался в Кабмине. Ну, а для "прикрытия" он имитирует, с согласия Кремля, антироссийскость в виде фейков про Лаврова или Суркова. Или "наездов" на российского спикера Володина.
Мораль этот басни такова. Все в Украине всегда шло и идет по российскому сценарию. Главное - чтобы украинцы верили при этом в "ногу Сороса" или "ухо Байдена". Или - в Голобородько из народа." - Заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.