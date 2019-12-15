Что сказал Зеленский телеканалу "Россия-1" показали российские журналисты.

"Встреча отличная, поговорили нормально. Поднимали важные вопросы. Подустали и хотим покушать. Считаю, правильное начало, в принципе. Это встреча нового формата. Есть возможность добиться результата и конца войны. Через 4 месяца мы договорились встретиться, потому что много вопросов, которые за один раз не решились. Очень много разных взглядов. Минск – Минском. Время меняется, у нас другой взгляд. Считаю, что нашей стране видней, потому что это наша страна и мы хорошо знаем людей, которые живет на Донбассе. Но главное, что мы начали общаться". - Заявил президент Украины Владимир Зеленский .

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что украинская делегация хотела внести правки в ранее согласованный итоговый документ.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это была очень тяжелая работа на протяжении шести-семи часов. Дело в том, что Парижу предшествовала напряженная работа помощников президентов над текстом, чтобы он был принят по итогам переговоров лидеров. Украинская сторона начала встречу с желания отредактировать некоторые пункты этих договоренностей, то есть то, что уже было согласовано помощниками, в том числе и представителем Украины", - сказал он.

Также Песков уточнил, что "формулировками занимались сами лидеры, предлагались формулировки одной стороной, которые не могли быть приняты другой, и эта работа длилась много часов".

Ранее Песков высказался о скандале вокруг перевода коммюнике Нормандских переговоров. По его словам, то, как Украина публикует итоговый документ "нормандского саммита", не имеет значения, поскольку его текст опубликован и на английском языке.

Прошедший саммит Песков назвал общей победой стран-участниц встречи. А к следующей встрече, по его словам, были даны поручения министрам и помощникам "конкретно работать над имплементацией тех договоренностей, которые были достигнуты".

В связи с этим Песков заявил, что следующая встреча будет "еще более результативной".

Помощник президента Российской Федерации Владимира Путина Владислав Сурков принял участие в Москве в закрытом съезде "Союза добровольцев Донбасса" (организация объединяет тех, кто воевал против Украины на стороне сепаратистов), и сделал ряд знаковых заявлений. Об этом сообщает " Страна " со ссылкой на российский Telegram-канал "wargonzo".

"Сурков заявил, что не видит серьезной разницы между командами Порошенко и Зеленского. Именно так помощник президента прокомментировал итоги "Нормандской встречи" в кулуарах 5-го съезда добровольцев Донбасса, который прошел накануне" - говорится в сообщении.

Сурков посетил закрытую часть мероприятия, организованного "первым премьером "ДНР" и "главой "СДД" Александром Бородаем.

"Всем присутствующим в очередной раз было сказано, что никто "сливать Донбасс" не собирается, а в случае обострения ситуации - потенциал добровольческого движения России готов быть задействован в максимально короткие сроки в необходимых для фронта объемах" - сообщает канал.

Командир сепаратистов "Ольхон", ставший известным после боев под Дебальцево в 2015 году, также дает в своем аккаунте схожую информацию относительно этой встречи.

"Ольхон" после закрытой части встречи сделал вывод, что никакой "реинтеграции Донбасса" не будет, Зеленского сочли недоговороспособным, а Россия намерена поднять уровень жизни и размеры социальных выплат на неподконтрольной части Донбасса до уровня российских регионов.

Напомним, представители стран "Нормандской четверки" встретились 9 декабря в Париже, через три года после первого "нормандского саммита". По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность Минским соглашениям, а также прекращение огня до конца 2019 года и подготовку новых участков разведения войск Киева и так называемых "республик" Донбасса. Вопрос особого статуса территорий на переговорах не обсуждался.

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