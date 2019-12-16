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|Во власти стало еще на одного Порошенко меньше: Марина Порошенко подала в отставку из-за давления со стороны ОП Зеленского
|16.12.2019 13:41
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Председатель Украинского Культурного Фонда Марина Порошенко написала заявление о досрочном прекращении полномочий в Фонде
Об этом она сообщила в своем видеообращении.
Этим шагом Марина Порошенко хочет предотвратить давление со стороны действующей власти на членов команды Украинского Культурного Фонда, - говорится в ее заявлении.
Марина Порошенко сообщила, что за время работы Фонда культурно-художественное общество почувствовала весомую поддержку и поверила в то, что государственная организация может быть открытой и повернутой лицом к людям. А деятельность Фонда получила положительные отзывы и от действующего министра Владимира Бородянского, и от других представителей власти.
Она поблагодарила команду за плодотворную работу и подтвердила, что и в дальнейшем будет заниматься благотворительной деятельностью, инклюзивным образованием, культурными и художественными проектами.