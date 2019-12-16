Исключенный из фракции монобольшинства нардеп Антон Поляком написал заявление о выходе из партии "Слуга народа".

"Подал сегодня заявление о выходе из партии СН. На самом деле это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать.

Я не могу быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы, любители решалова и руководители, которые в этом замешаны и всё это покрывают. Я шёл в политику как раз для борьбы со старым режимом, а не для того, чтобы стать его последователем.

И погода и настроение сегодня солнечное. Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота." - Заявил нардеп Антон Поляков.

32-летний Антон Поляков прошел в Раду, как кандидат от "Слуги народа" в одномандатном избирательном округе №206 в Черниговской области.

Нардеп успел "проявить характер" после выборов. Так, он заявил, что другой депутат якобы "заказал" его криминальному авторитету и поскандалил из-за этого с Андреем Богданом.

"Один из депутатов, который фигурирует в деле Приходько (внефракционный депутат Борис Приходько - Ред), "заказал" меня одному из криминальных авторитетов по поводу того, что господин Рябошапка, скажем так, от меня испытывает давление по этому делу", - рассказал нардеп и сослался на неназванного чиновника из МВД.

Поляков сказал, что назвал фамилию "заказчика" Владимиру Зеленскому и тот пообещал разобраться. Он отметил, что жалобы генпрокурору Руслану Рябошапке ни к чему не привели и стал собирать подписи за его отставку.

На недавнем съезде партии "Слуга народа", Поляков снова стал возмутителем спокойствия. Он обвинил нового главу партии Александра Корниенко в продаже мест на округах. Тот в ответ предложил ему вместе пойти в САП для проведения расследования и, в случае необходимости, пройти полиграф. В итоге оба сходили в НАБУ.

Что интересно, на этом же съезде Полякова в числе других мажоритарщиков приняли в партию.

Следующим бунтом против фракции стало голосование против продажи земли. Причем Поляков бунтовал не тихо: он выходил к аграриям, стоявшим под Радой, и поддерживал их требования.

А когда разгорелся скандал с его коллегой по фракции Анной Скороход, еще ранее заявившей о давлении и авторитарных методах управления в партии, Поляков поддержал коллегу. И в своем Telegram-канале подтвердил справедливость обвинений.

"То что говорит Скороход частично правда. Офис Президента действительно переходит все границы и дает указания Рябошапке. А за вчерашнее голосование против земли Богдан лично обзванивал некоторых депутатов и угрожал исключением из фракции", - написал Антон Поляков.

После информации о своем исключении из фракции 15 ноября, он заявил, что это месть за его пост об угрозах Богдана.

Поляков назвал политсилу "Партия Слуга Богдана" и заявил, что президента изолируют от информации, чтобы он "не слышал плохих новостей о бездействии Рябошапки в привлечении коррупционеров, причастых к хищению из Аграрного фонда, к ответственности.

"Президента изолируют от информации. Именно такой вывод я делаю после сегодняшнего исключения меня, члена партии "Слуга Народа", теми, кто в этой партии не состоит. Изолируют, чтобы он не слышал плохих новостей о бездействии Рябошапки в привлечении коррупционеров Приходька и Давиденка к ответственности, которые причастны к хищению 2 млрд. Аграрного фонда. Президент не должен слышать и о продаже округов тем же Приходьку и Давиденку, и участии в этом Халимона, Корниенка и прочих. Не стоит расстраивать его и вопросами. Удобнее же говорить о заговоре врагов и причастности к этому, такого как я. Только я шел в Верховную Раду менять систему, а не служить ей. В последний месяц я часто пытался встретиться с Президентом и рассказать о всем, что происходит. Меня всячески не допускали к нему, а при общих встречах, тот же Богдан, перебивал и переводил дискуссию с обвинениями. Сегодня часть сделала еще один шаг в изоляции президента от происходящего, в надежде, что я не смогу ему донести свою позицию. Но, вряд ли у них что-то с этого выйдет. Продолжаю сбор подписей #знімиШапку за отставку Рябошапки и готовлю большую пресс-конференцию" - заявил Поляков.

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