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|Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота: нардеп Поляков подал заявление о выходе из партии "Слуга народа"
|16.12.2019 14:00
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Исключенный из фракции монобольшинства нардеп Антон Поляком написал заявление о выходе из партии "Слуга народа".
32-летний Антон Поляков прошел в Раду, как кандидат от "Слуги народа" в одномандатном избирательном округе №206 в Черниговской области.
Нардеп успел "проявить характер" после выборов. Так, он заявил, что другой депутат якобы "заказал" его криминальному авторитету и поскандалил из-за этого с Андреем Богданом.
Поляков сказал, что назвал фамилию "заказчика" Владимиру Зеленскому и тот пообещал разобраться. Он отметил, что жалобы генпрокурору Руслану Рябошапке ни к чему не привели и стал собирать подписи за его отставку.
На недавнем съезде партии "Слуга народа", Поляков снова стал возмутителем спокойствия. Он обвинил нового главу партии Александра Корниенко в продаже мест на округах. Тот в ответ предложил ему вместе пойти в САП для проведения расследования и, в случае необходимости, пройти полиграф. В итоге оба сходили в НАБУ.
Что интересно, на этом же съезде Полякова в числе других мажоритарщиков приняли в партию.
Следующим бунтом против фракции стало голосование против продажи земли. Причем Поляков бунтовал не тихо: он выходил к аграриям, стоявшим под Радой, и поддерживал их требования.
А когда разгорелся скандал с его коллегой по фракции Анной Скороход, еще ранее заявившей о давлении и авторитарных методах управления в партии, Поляков поддержал коллегу. И в своем Telegram-канале подтвердил справедливость обвинений.
После информации о своем исключении из фракции 15 ноября, он заявил, что это месть за его пост об угрозах Богдана.
Поляков назвал политсилу "Партия Слуга Богдана" и заявил, что президента изолируют от информации, чтобы он "не слышал плохих новостей о бездействии Рябошапки в привлечении коррупционеров, причастых к хищению из Аграрного фонда, к ответственности.