Сводка Новостей
- Ни одна из целей проекта Украина не реализуется в интересах самих украинцев. Кузьмин
- Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота: нардеп Поляков подал заявление о выходе из партии "Слуга народа"
- Во власти стало еще на одного Порошенко меньше: Марина Порошенко подала в отставку из-за давления со стороны ОП Зеленского
- Джулиани: Обама и Порошенко ограбили Украину на $ 100 млрд, 70 из них - откат американцам
- "Минск Минском. Время меняется..." Что заявил Зеленский журналистам Россия-1
|Ни одна из целей проекта Украина не реализуется в интересах самих украинцев. Кузьмин
|16.12.2019 14:57
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