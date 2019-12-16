Холдинговая компания "Киевгорстрой" будет достраивать жилые комплексы компании "Укрбуд" за счет аккумулированных средств и банковских займов. Об этом заявил на пресс-конференции президент холдинговой компании Игорь Кушнир.

Также он сообщил, что компания ведет переговоры о поддержке с Кабинетом министров, Министерством финансов и Киевской городской государственной администрацией.

Кушнир заверил, что деньги инвесторов "Киевгорстроя" не будут использоваться для финансирования строительства домов "Укрбуда", которые компания взяла обязательства закончить.

"Киевгорстрой" не будет тратить средств инвесторов холдинговой компании! Мы будем рассматривать возможность использовать нераспределенную прибыль, которую компания аккумулировала за годы успешной работы на рынке. Плюс ведутся переговоры с банками и в этом вопросе рассчитываем на поддержку Кабинета министров, Минфина и КГГА", – сказал Игорь Кушнир и напомнил, что "Киевгорстрой" – единственная компания, которая в свое время пришла на помощь обманутым вкладчикам "Элита-Центр".

Отвечая на вопрос, когда инвесторы компании "Укрбуд" получат план достройки своих домов и в какой очередности "Киевгорстрой" будет их достраивать, Кушнир ответил, что для окончательных подсчетов нужно больше времени.

"Дальнейшие детали, в том числе по срокам, очередности и т.д., мы дадим чуть позже. Поймите – нам нужно сесть и разобраться с тем наследием, которое мы получили вместе с "Укрбудом". А наследие очень сложное – и финансовое, и техническое. Вы все об этом прекрасно знаете. Иначе наша помощь была бы не нужна. Поэтому я прошу у вас немного больше времени, чтобы дать вам больше деталей. Главное – люди получат свои квартиры", – отметил он.

Напомним, в эфире передачи "Право на власть" на телеканале "1+1" президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дома обманутых вкладчиков "Укрбуда" достроит компания "Киевгорстрой".

Ранее сообщалось, что на достройку объектов "Укрбуда", который попал в скандал из-за махинаций владельца компании Максима Микитася, необходимо потратить 1,5 млрд грн.

Одна из крупнейших киевских девелоперских компаний "Укрбуд", экс-президент которой Максим Микитась подозревается в организации коррупционной сделки с недвижимостью для военных Национальной гвардии, де-факто приостановила работы на своих строительных объектах. Всего обманутыми оказались около 13 тыс. вкладчиков.

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