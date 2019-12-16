Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что Вашингтон дал согласие на назначение новым послом Украины в США Владимира Ельченко.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

«Мы уже получили агреман (предварительное согласие правительства страны пребывания на принятие определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства. — ред.). С кандидатурой мы определились еще два месяца назад — это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко», — отметил глава МИД.

Он добавил, что украинская сторона уже получила агреманы по определенному количеству послов в других странах, а по некоторым уже готовы указы.

«Мы в ближайшее время сможем обнародовать указы о назначении целого ряда руководителей важных для нас миссий», — сообщил Пристайко.

Напомним, 19 июля Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США.

С тех пор эта должность оставалась вакантной.

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