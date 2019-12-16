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|Конкурсная комиссия избрала прокурора Новикова на должность председателя НАПК
|16.12.2019 16:11
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Конкурсная комиссия избрала прокурора Александра Новикова на должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Об этом на заседании комиссии сообщил сопредседатель ведомства, прежний знаток Совета Европы по антикоррупционным вопросам Тильман Хоппе, передают
Сообщается, что все члены комиссии поддержали эту кандидатуру. Назначение Новикова на должность председателя НАПК теперь рассмотрит Кабинет министров.
На этот момент Новиков - прокурор Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ. Одно из его громких дел в суде - о возможной подделке результатов внешнего независимого оценивания.