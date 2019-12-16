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- Мы не признаем односторонней децентрализации. "ДНР"
|Мы не признаем односторонней децентрализации. "ДНР"
|16.12.2019 16:29
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Представители так называемой "ДНР" во время встречи контактной группы по Донбассу в Минске 18 декабря собираются обсудить правки в украинское законодательство. Об этом сообщил полпред "ДНР" на переговорах, глава "МИД" Наталья Никонорова, передает
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".
По ее словам, попытки подменить "это ключевое условие некими альтернативными проектами является отходом от достигнутых в Минске договоренностей", а также тех обязательств, которые Зеленский подтвердил в коммюнике по итогам встречи "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и франция) в Париже.
Она добавила, что любые односторонние несогласованные с "ЛДНР" изменения в конституцию не могут быть признаны выполнением Комплекса мер и "являются прямым и грубым нарушением договоренностей".