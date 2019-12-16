 Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира: 1 - США, 2 - Россия, 39 - Украина - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира: 1 - США, 2 - Россия, 39 - Украина
16.12.2019 17:26

Журнал U. S. News & World Report опубликовал рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира: 1 - США, 2 - Россия, 39 - Украина

Перечень составлен аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании, которые учли ряд факторов, между которых экономика, военная сила, политическое влияние, лидерство в мире, а также членство и участие в международных альянсах.

Лидер рейтинга – США.

 

На втором месте – Россия, третьем – Китай.

 

Также в первой десятке Германия, Британия, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Украина в рейтинге на 39-м месте. Эта позиция выше, чем у Финляндии, Казахстана и Польши, однако ниже, чем у Беларуси, Вьетнама и Ирака.

 

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