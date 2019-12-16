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|Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира: 1 - США, 2 - Россия, 39 - Украина
|16.12.2019 17:26
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Журнал U. S. News & World Report опубликовал рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.
Украина в рейтинге на 39-м месте. Эта позиция выше, чем у Финляндии, Казахстана и Польши, однако ниже, чем у Беларуси, Вьетнама и Ирака.