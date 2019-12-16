Эрдоган заявил, что Турция может признать геноцид индейцев в США если Сенат Конгресса США признает геноцид армян в Османской империи в 1915 году.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. Резолюция призвана выразить мнение верхней палаты парламента, что США должны почитать геноцид армян путем официального признания и памяти. Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян "или любого другого геноцида", а также поощрять информирование о геноциде армян. МИД Турции осудил эту резолюцию.

"Мы открыли более миллиона документов о событиях 1915 года. Приезжайте, изучайте. Мы говорим с документами в руках. Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке? Это позорная страница США", - сказал Эрдоган в эфире телеканала A Haber . "Я не из газет знаю о резне турецких армян: мой муж был из семьи армян, которые бежали из Турции в 1915 году в Харьков. Однако, считаю, что нельзя заниматься политическими спекуляциями на исторических фактах варварской эпохи войн и революций. Это бесперспективно и так же преступно, как и само варварство. Резолюции ООН по запрету ПРОПАГАНДЫ и ГЕРОИЗАЦИИ варварства (в любом его проявлении) принимаю и приветствую. Отказываться от героизации фашизма нужно, от пропаганды национальной или экономической исключительности отдельных государств необходимо и правильно, но двойные стандарты в трактовках исторических фактов в адрес отдельных "неудобных" для кого-то стран - это современное варварство, не имеющее ничего общего с теми целями, которые заявляются при принятии дискриминационных решений и с тем будущим единством человечества, к которому идет мир. Позорные и варварские страницы есть в истории всех государств. Всех без исключения! Это нужно понимать и принимать, помнить и осознавать. С этим нужно работать всем! Меркель показала, как именно это делает Германия. Этому нужно учиться и это нужно приветствовать. И не оправдывать интерпретациями исторических фактов собственные преступления в настоящее время." - Заявила политический аналитик Елена Маркосян.

В конце XIX - начале XX веков в Османской империи осуществлялись преследования и гонения армян, которые достигли пика в 1915 году. Армения настаивает на признании мировым сообществом геноцида армян в Османской империи.

Турция традиционно отвергает обвинения в свой адрес, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки. Острая реакция Анкары на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи является одной из главных причин сложных отношений между Турцией и Арменией.

Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.

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