Олена Липень То, что сейчас происходит в связи с убийством Шеремета, не имеет к гибели журналиста Павла Шеремета никакого отношения. В Украине происходит передел власти. Одни уходят, другие приходят. Те, что приходят, приводят своих. Им также нужна помощь силовых структур, чтобы укрепиться. Итак, на основе «дела Шеремета» идет война, которая затрагивает не только политиков и их темные дела, но и, в который уже раз, делит народ на "одних" и "других". Речь пойдет об Авакове и Порошенко, а также об их "конторах" - МВД и СБУ. Порошенко схлестнулся с Аваковым еще в 2016 году. Он хотел Арсена убрать. Не получилось, тогда появилось дело о рюкзаках. Прослушку в кабинет Чеботаря поставили эсбэушники. Вот там и зафиксировали, как сын Авакова приторговывал рюкзачками для Нацгвардии. Порошенко арестовал сына Авакова. Такое не прощают. За такое мстят. И вот подошло время выборов и Аваков встал на сторону Зеленского. Сейчас, через восемь месяцев после выборов, можно с уверенностью сказать, что Зеленский выбрал себе регента. Аваков не будет премьером. Зеленский получил от Авакова защиту от майданов и теперь советуется с ним по многим вопросам. Арсен Аваков умеет разруливать вопросы, учитывая интересы олигархов. Регент с прошлым Авакова - это для нас с вами страшнее, чем Аваков-премьер. А вот для Зеленского премьер Аваков страшен, потому что может легко оставить президента без власти. Поэтому и начнем с Авакова и с версии о том, что министр МВД уничтожает добровольческое движение под предлогом раскрытия убийства Павла Шеремета. Аваков созывает пресс-конференцию через несколько дней после возвращения из Парижа, куда он ездил на встречу четырех лидеров в составе команды Зеленского. Удивляет то, что "дело Шеремета" еще довольно сырое и не до конца расследованное, но журналистов все же зовут. На этой пресс-конференции присутствуют также президент собственной персоной и генпрокурор Рябошапка. Аваков говорит об «арийских идеях» рокера Антоненко и о мотиве – дестабилизировать обстановку в Украине. Путина всегда раздражали украинские патриоты, добровольцы и националисты. Он их всех называл радикалами и нацистами. Котлы были устроены не случайно. Порошенко-Лолита и его НГШ Муженко глохли и слепли, когда им докладывали об опасности попадания наших войск в котлы. В этих котлах потеряли свои жизни сотни добровольцев. После чего Порошенко стал сажать их пачками за решетку, очень умело используя закон о мирном времени во время войны. Кто сказал, что Путин изменил свое отношение к тем, кто до сих хочет защищать Украину и не хочет примирения с Россией? Кто знает о концлагере для украинцев в центре Европы? Кто не хочет и не может простить? Разве не для этого Аваков решил дискредитировать добровольцев и волонтеров, используя дело Шеремета? Так, чтобы вытравить не только уважение к ним, но и сам дух войны? Пришло время примиряться, пришло время спасать Путину лицо, которое он потерял на Донбассе, потерпев с самого начала поражение от украинских добровольцев в кроссовках.

Украинцы не хотели ни убивать, ни умирать, но научились делать и то, и другое. Сказав это, продолжу небольшим отступлением. Знаете, иногда в музыкальных произведениях есть внутренняя мелодия, которая в некоторых местах перехватывает инициативу и начинает звучать слишком громко и отчетливо.

У Авакова такой «внутренней мелодией» является полк «Азов». И не просто полк «Азов», а Сергей Коротких в этом полку. Не буду рассказывать про группу спецназначения или «группу смерти», которая расправлялась с оппозицией в Беларуси, начиная с 1996 года. Коротких по касательной, а его родственник Игнатович непосредственно, проходят по делу об убийстве оператора Шеремета - Дмитрия Завадовского. Его убили потому, что на его камеру случайно попало доказательство того, что Игнатович был грушником и работал на стороне чеченцев под прикрытием. Игнатович брал Коротких с собой в Чечню. Коротких до этого ушел из Академии КГБ, где обучался. Игнатович также привел Коротких в «Русское национальное единство» - российскую нацистскую группировку. В то время этот союз возглавлял Глеб Самойлов. В Беларуси этот союз тоже существовал и по всей стране проводил марши «Россия, Сербия, Беларусь». После убийства Завадовского, Игнатовича исключают из РНС и через два дня убивают Глеба Самойлова. В этом убийстве подозревали Коротких, но он предъявил алиби. После этого Коротких исчезает и снова появляется в 2003 году в Москве в качестве инструктора «Российского военно-патриотического братства». Это структура существовала на государственные дотации и восхваляла Путина. В 2004 году Коротких становится одним из основателей «Национал-социалистического общества», которое поддерживало «патриотический курс» Путина. После того, как в 2010 году в Московском метро происходит взрыв, Коротких исчезает и направляется сначала в Минск, где, после его приезда, в лесу находят задушенного оппозиционного журналиста Олега Бебенина, а потом в Латинскую Америку, где становится наемником. После этого Коротких появляется в Украине в качестве бойца батальона «Азов». На фронте Коротких пробыл недолго. Он берет на себя функцию собирателей средств для батальона. Все знают тот факт, что поздно ночью накануне убийства Шеремета, Коротких и Билецкий приезжали к нему. Говорят также о дружбе Павла с Сергеем Коротких, но разве Шеремет ни в чем не подозревал Коротких, ведь он много лет занимался расследованием убийства своего оператора Завдовского? Убийство Виталия «Сармата» совершил воин батальона «Азов» Артем Матюшкин. Говорят, «Сармат» перешел дорогу людям Коротких. Речь идет об охране фермерских угодий. Азовцем оказался также и руководитель нападения на активиста Виталия Устименко в Одессе, который боролся с коррупцией, а люди Коротких тесно завязаны в Одессе на строительном бизнесе и контрабанде в портах. Сюда же относится убийство юриста батальона «Азов» Бабича, через которого диаспора должна была передать большие деньги для «Азова». Бабич поставил Билецкому ультиматум касательно преступной деятельности Коротких. Бабича убили, но все обставили как самоубийство. Вспоминается «повесившийся» в лесу белорусский журналист Бебенин. Теперь плавно перейдем к тому, что в нашей «реформированной полиции» был создан Отдел охраны стратегических объектов. Его создал Аваков умышленно для Сергея Коротких и его людей. Там работает 30 человек. Иногда эта группа называет себя «частной службой безопасности «Фокстрот 13»». Эта группа охраняет объекты Рината Ахметова, «АрселлорМиттал Кривой Рог» и «Нафтогаз Украины». И, как ни странно, ДБР в этом году тоже стала охранять группа Коротких. Осталось взять под охрану ОП и все будет в порядке.

Вот такая «внутренняя мелодия» играет в МВД у «регента» нашего президента Авакова. Вернемся к началу – может ли Авакова быть «человеком Путина», который использует дело Шеремета для дискредитации добровольческого движения? Вполне. Давайте на этом остановимся. Потому что тут можно продолжить логическую цепочку – чьим человеком является Зеленский, но я пока не буду об этом. Кстати, тут самое время напомнить о том, что Зеленский, одно время, хотел забрать Нацгвардию у Авакова, но потом не стал этого делать. Силенок не хватило и политическая целесообразность восторжествовала. Итак, мы рассмотрели Авакова и его мотивы. Перейдем ко второй версии - Порошенко и следе СБУ в деле Шеремета. Пока Аваков обзаводился своей армией, Порошенко ковал свою. Правда, он делал ставку на патриотов, волонтеров и атошников, которые становились агентами СБУ и выполняли грязные поручения самого Порошенко. Не секрет, что СБУ была парафией Порошенко. Грицак всегда выполнял все забаганки Петра Алексеича. В том числе и инсценировку убийства Бабченко. Ведь убить журналиста Бабченко нужно было для того, чтобы появился расстрельный список. Именно он должен был посеять панику между украинцев и дестабилизировать обстановку в стране. Тогда ничего не вышло, украинцы просто посмеялись. Позже, уже перед самыми выборами, Грицак организовал «морской поход» в Керченский пролив. Среди моряков было несколько работников СБУ. Порошенко пытался дестабилизировать обстановку до такой степени, чтобы было возможным ввести «военное положение» и отложить выборы. Но зачем было убивать Шеремета в 2016 году? До выборов было еще далеко. Убийство этого журналиста навряд ли бы привело в замешательство украинский народ до такой степени, чтобы он поднял Майдан. Тогда зачем? Потому что Шеремет писал книгу с Немцовым о Путине? Или потому, что он распутывал темные делишки руководителей Одесского припортового завода, которые были близки к Народному Фронту? Из телефонных разговоров понятно, что людей, замешанных в убийстве Шеремета, кто-то прикрывает на самом верху. Они совершенно не опасались того, что их арестуют. Возникает вопрос – кто этот кто-то? СБУ, которая вела дело до того, как оно было передано в МВД, «потеряла» запись с четырех камер наблюдения. Куда девались эти записи? После пропажи записей, СБУ дело засекретила. Журналисты в своем расследовании доказали тот факт, что у дома, где жил Шеремет, в ночь перед убийством, дежурил работник СБУ. Курировал своих подопечных, которые закладывали устройство под сидение? Радикалов всегда курировала СБУ. Остается задать только один вопрос – этих троих (рокера-атошника, детского хирурга и волонтера) взяли, потому что их покровитель, на которого они надеялись, потерял власть? Но тогда, почему они не уехали? Ведь власть Порошенко потерял не накануне арестов, а восемь месяцев тому назад. Почему они были уверены, что это дело не будет доведено до конца уже при новой власти? У Петра Алексеича, точно также, как и у Авакова, есть «внутренняя мелодия». Это его «патриоты». Я как-то на днях разговаривала с одним человеком, который кричал, что эти люди (задержанные по делу Шеремета, а также Буча и Пума) – это бескорыстные люди, которые шли умирать за Украину. Они видели смерть и кровь. Я его спросила, почему же они поддерживают такого, как Порошенко? Ответ меня обескуражил – многие из них получили квартиры из рук Порошенко. А разве только квартиры? Там, говорят, Корчинская, у которой муж командует «Белым братством», у которого, кстати, были проблемы с Шереметом, лечит украинских детей и ветеранов исключительно в определенных клиниках в Италии, где, как ни странно, у нее оказалась недвижимость. Государство на это лечение выделяет деньги из бюджета. Вот такие патриоты, которые отнюдь не все патриоты. Помню, как Оксана Корчинская с пеной у рта топила за Порошенко перед выборами. Эпохальная была поддержка. А Дмитро Корчинский, когда разогнали палаточный городок перед Радой, записал видео, где говорит о том, что, если была нужна помощь, надо было прийти и попросить (только ли попросить?), а так они и пальцем не пошевельнули. Когда «патриоты» берут у Порошенко для себя, они становятся ничем не лучше его. Брать из рук мародера, который через Свинарчуков обкрадывал их побратимов, но давал квартиры тем, кто служил ему верой, но неправдой, делает этих «патриотов» соучастниками всех грязных дел Порошенко. Так кто же замешан в убийстве Шеремета? Аваков со «своими» или Порошенко со «своими»? Что делает сейчас Аваков, понятно – он убирает Порошенко, а вместе с ним и критиков Зеленского из числа тех, кто по-прежнему поддерживает Порошенко. А, самое главное, Аваков нейтрализует патриотов и радикальных элементов, демонстрируя Кремлю, что Донбасс может возвращаться в Украину, не опасаясь Сребреницы. Для Зеленского: Аваков и Порошенко это одно и то же. Две стороны одной и той же медали. Оба всегда имитировали враждебность к Кремлю, но оба верой и правдой Кремлю служили. Хотя бы тем, что баснословно обворовывали украинский народ, не говоря уже о сдаче государственных интересов в 2014-2015 годах. Для идеологически обеспокоенных скажу вот что: идеология может быть только одна – мир и процветание нации. Все остальное от лукавого. Либерализм, национализм, социализм, libertarianism (либертарианство), коммунизм, социал-национализм, нацизм. Сюда же сатанизм, оккультизм и популизм. Не будем забывать, что все идеологии написаны только лишь людьми. Кроме того, идеологи всех мастей и расцветок довольно извращенные типы, им всегда хотелось уничтожить тех, кто не разделял их взглядов на мировое устройство. И для нас с вами – не стоит кидаться на чью-либо сторону. Я буду просто наблюдать. Власть, как караван верблюдов, продолжает идти своей дорогой, используя, на этот раз, убийство журналиста. Мы с вами можем только лаять, потому что уже в который раз, нас отстранили от участия в делах нашего государства. На следующей неделе будут принимать Закон о рынке земли. Вы думаете, голос народа услышат? Его заглушат шумом от нераскрытого преступления. Нас будут манить громким именем заказчика и мы будем идти за дудочкой очередного престидижитатора, пообещавшего нам чудо. А ведь на свете нет ничего страшнее чудес… Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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