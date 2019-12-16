Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал несколькими чаами ранее, начал публиковать у себя в Twitter доказательства инсценировки импичмента президента США, основанных на материалах, которые он получил после встречи с украинскими источниками. "Будапешт, Киев, Вена. После сотен часов и месяцев исследований я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об этом импичменте, который не содержит никаких правонарушений со стороны Дональда Трампа", написал Джулиани. "Факты свидетельствуют, что коррупция в 2016 году была настолько обширной, что президент был должен просить о расследовании США - Украина. Импичмент - часть прикрытия демократов. Вымогательство, взяточничество и отмывание денег Байдена выходят за всякие рамки. Также DNC (Национальный комитет Демократической партии США - Ред.) сговорились с Украиной уничтожить кандидата Трампа", - пишет Джулиани. "Вы можете поставить под сомнение достоверность свидетельских показаний, но вы не можете подвергнуть сомнению веские документальные доказательства, которые предоставляет каждая непосредственная часть свидетеля этого расследования", продолжает Джулиани. "Свидетель Шокин [по делу об отмывании денег Burisma & Biden's] уволен из-за угроз Байдена не выделить миллиард долларов жизненно важной [для Украины] помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. Если это станет известно в Украине, то полетит много голов", - заявил Джулиани. "Свидетель Юрий Луценко, наследник офиса Шокина. Записи о том, что посол Йованович клятвопреступила как минимум дважды. Документ показывает, что она отказывает в визах свидетелям, которые могут доказать коррупцию Байдена и демократов. Четкое доказательство отмывания денег Burisma & Biden's.", пишет Джулиани. "Инициированный демократами импичмент за невиновное поведение призван воспрепятствовать расследованию коррупции эпохи Обамы, приведенному ниже: - миллиарды отмытых долларов

- миллиарды, в основном долларов США, использованы не по назначению

- вымогательство

- взяточничество

- Сговор DNC с Украиной уничтожит кандидата Трампа Многое еще впереди", - заявил Джулиани. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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