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|На "слугу" Ананченко в Сумах напали неизвестные в балаклавах
|16.12.2019 18:39
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Вчера вечером, 15 декабря, в Сумах на нардепа от партии "Слуга народа" Михаила Ананченко напали два человека в балаклавах. Об этом сам нардеп написал на своей странице в Facebook и приложил фото, на котором видны ссадины на лице.