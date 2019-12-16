15 декабря, Владимир Зеленский посетил выступление своей "бывшей команды" из студии "Квартал 95". Видео с этим визитом появилось в социальной сети Facebook, его автор - пользователь Дмитрий Кучер.

В коротком ролике видно, как ведущие со сцены комментируют появление нового президента на своем очередном вечернем выступлении. Зеленский купил билет, занял место в первом ряду, а затем показал его со сцены.

Позже видео из зала опубликовала и пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.

На нем "Квартал" поет песню с обращением к прокурорам: "весна прошла, посадок нет, а что - зимой сажать не принято?".

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