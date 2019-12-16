В понедельник, 16 декабря, в телеграм-канале Владимира Зеленского выложили сообщение о поддержке экс-футболисту сборной Украины Роману Зозуле, который попал в опалу болельщиков в Испании. "Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!", - говорится в опубликованном сообщении. "Можно ли понимать эту поддержку, как поддержку президентом тех, кто "увлекся ультранационалистическими идеями и культивируют величие арийской нации"? - Спрашивают у президента посетители его страницы в социальной сети. Напомним, 15 декабря во втором дивизионе испанского чемпионата в Мадриде был сорван матч Райо Вальекано - Альбасете. Это произошло из-за болельщиков Райо, которые с трибун выкрикивали "Зозуля – гре@ный нацист" ("Roman Zozulia puto nazi"). Как несложно догадаться, это были оскорбления в адрес 30-летнего украинского нападающего. Арбитр остановил матч на несколько минут, но затем продолжил его. Однако после первого тайма вся команда Зозули решила не выходить на поле. Фанаты Райо принялись скандировать, что это была шутка, но спустя 40 минут матч так и не начался, а трибунам объявили, что Альбасете отказались выходить на поле. Вице-президент Альбасете Виктор Варела рассказал, что после инцидента Зозуля был подавлен и плакал в раздевалке. В испанской Ла Лиге прокомментировали случай. Там заявили, что согласны с решением приостановить матч из-за оскорблений и угроз в адрес Романа Зозули. А также, что работают над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на стадионах Испании. Правда ультрас Райо Вальекано (они называют себя Bukaneros) отвергли такую трактовку. После матча они обратились к украинскому футболисту в Twitter: "Ни за расизм, ни за ксенофобию, ни за насилие. Впервые игру приостановили в Испании, чтобы сказать правду. Зозуля, ты - нацист". Причем этот конфликт между Зозулей и Bukaneros тянется давно. Пару лет назад испанский клуб Зозули Бетис собирался передать его в аренду Райо Вальекано. Но известные своими левыми взглядами болельщики клуба заблокировали его переход. В итоге он ушел свободным агентом и подписал договор с Альбасете. Досталось украинцу и от немецких фанатов. В 2017 году во время матча Кубка Германии между Баварией и Вольфсбургом болельщики хозяев развернули два банера "Наци, убирайтесь из футбола" и "Зозуля, иди вон". Баннеры продержали буквально минуту, после чего их оперативно свернули, фото: Sport.ua Тогда консул Украины потребовал от Баварии извинений за оскорбление футболиста Зозули по принципу "сам дурак": напомнив, что немецкий регион связывают с зарождением одного из самых ужасных нацистских режимов мира. Но больше только украинцу доставалось от "левых" испанцев. Например, в неонацизме и расизме его обвинял генсек левой испанской партии "Podemos" и депутат Европарламента Пабло Иглесиас. "Когда мы говорим о Зозуле, мы не говорим о футболисте с определенными идеологическими взглядами, на которые, непременно, каждый имеет право, мы говорим о неонацизме и о расизме, которые наносят футболу громадный вред. Вот, почему я думаю, что фанаты Райо Вальекано подали пример демократической приверженности", - заявлял Иглесиас. "Разумно было бы, если бы в Германии наняли футболиста, у которого есть татуировка со свастикой, и который делает нацистский жест?" - прошелся он также по татуировке с тризубцем, которую испанские фанаты также причислили к символам нацизма. Так, испанские СМИ облетела новость, что Зозуля, не стесняясь, демонстрирует нацистские символы, когда он появился в аэропорту в футболке с тризубцем. В итоге Зозуля подписал договор с клубом Альбасете. В октябре и ноябре 2017 года он стал лучшим игроком команды. В команде не раз заявляли, что поддерживают Зозулю и готовы оказать юридическую помощь. Однако остается вопрос - что натворил футболист? За что его критикуют в Европе? Во время травмы, в 2015 году, Зозуля помогал украинской армии, основав вместе с волонтерами Днепра фонд "Народная армия". Выставил на аукцион свою медаль финалиста Лиги Европы, чтобы вырученные средства направить на нужды бойцов АТО. Фотографировался с военными, в том числе из батальона "Азов", и позировал с автоматом. Также Зозуля публиковал в соцсети фото с портретом Степана Бандеры и подписью "Ох и похожи". Запомнился Зозуля и угрозами "мусорной люстрации" для судей. "В матче с донецким Металлургом вообще цирк был. Ему говоришь, что не было пенальти, а он тебя на три буквы. Ему можно посылать меня, а мне нельзя, да? Все думают, что арбитр свистнул и все – успокойся. А они посылают еще похлеще футболистов. Просто этого никто не видит. При Рамосе вспомнишь, так через игру нас судьи мучали, а сейчас война, следовательно даже не думаешь об арбитрах. Они ведь тоже понимают, что все меняется. Сейчас он же не выйдет и внаглую засудит, ведь может и по голове получить. Власть меняется. Их нужно всех люстрировать. Пускай в мусорном баке посидят по полчаса. Сейчас арбитры понимают, что все меняется" - заявил Зозуля в интервью программе "Про Футбол". Обозначил в нем он и свою гражданскую позицию: "В АТО я поехать не могу, следовательно чем могу, тем и помогаю. А то, что я выхожу с флагом Украины, я в очередной раз показываю свою позицию. Если придут в Днепропетровск, то придется защищать свою семью и свою страну. Дальше Днепра, мне кажется, они не пройдут. Мы говорим, что футбол вне политики, но на самом деле футбол это и есть политика". Судя по всему, имелся в виду флаг "Киевская хунта", который развернул футболист. "Даже Зеленского не поддерживает вся Украина. Даже не все те, кто поддерживает Зеленского, поддерживают то, что Зеленский поддерживает нациста и расиста Зозулю. В следующий раз головой думайте, когда в сторонников нацистов всю страну записывать будете. Или пишите: вся Украина кроме Скубченко." - Заявил политический аналитик Александр Скубченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки что зозуля его райо свою Теги: последние сводки