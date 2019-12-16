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|Владимир Александрович, ты ему руку пожмёшь, а он потом ею зиговать будет - Зеленский от всех подписался за "нациста"
|16.12.2019 20:31
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В понедельник, 16 декабря, в телеграм-канале Владимира Зеленского выложили сообщение о поддержке экс-футболисту сборной Украины Роману Зозуле, который попал в опалу болельщиков в Испании.
Напомним,
Это произошло из-за болельщиков Райо, которые с трибун выкрикивали "Зозуля – гре@ный нацист" ("Roman Zozulia puto nazi"). Как несложно догадаться, это были оскорбления в адрес 30-летнего украинского нападающего.
Правда ультрас Райо Вальекано (они называют себя Bukaneros) отвергли такую трактовку. После матча они обратились к украинскому футболисту в Twitter:
Причем этот конфликт между Зозулей и Bukaneros тянется давно.
Пару лет назад испанский клуб Зозули Бетис собирался передать его в аренду Райо Вальекано. Но известные своими левыми взглядами болельщики клуба заблокировали его переход. В итоге он ушел свободным агентом и подписал договор с Альбасете.
Досталось украинцу и от немецких фанатов. В 2017 году во время матча Кубка Германии между Баварией и Вольфсбургом болельщики хозяев развернули два банера "Наци, убирайтесь из футбола" и "Зозуля, иди вон".
Баннеры продержали буквально минуту, после чего их оперативно свернули, фото: Sport.ua
Тогда консул Украины потребовал от Баварии извинений за оскорбление футболиста Зозули по принципу "сам дурак": напомнив, что немецкий регион связывают с зарождением одного из самых ужасных нацистских режимов мира.
Но больше только украинцу доставалось от "левых" испанцев. Например, в неонацизме и расизме его обвинял генсек левой испанской партии "Podemos" и депутат Европарламента Пабло Иглесиас.
Так, испанские СМИ облетела новость, что Зозуля, не стесняясь, демонстрирует нацистские символы, когда он появился в аэропорту в футболке с тризубцем.
В итоге Зозуля подписал договор с клубом Альбасете. В октябре и ноябре 2017 года он стал лучшим игроком команды. В команде не раз заявляли, что поддерживают Зозулю и готовы оказать юридическую помощь.
Однако остается вопрос - что натворил футболист? За что его критикуют в Европе?
Фотографировался с военными, в том числе из батальона "Азов", и позировал с автоматом.
Также Зозуля публиковал в соцсети фото с портретом Степана Бандеры и подписью "Ох и похожи".
Запомнился Зозуля и угрозами "мусорной люстрации" для судей.
Судя по всему, имелся в виду флаг "Киевская хунта", который развернул футболист.