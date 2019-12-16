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|Именем Украины: Верховный суд запретил переименовывать УПЦ - решение обжалованию не подлежит
|16.12.2019 20:49
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Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу Министерства культуры Украины на решение Окружного административного суда Киева о приостановке переименования Украинской православной церкви (Московского патриархата).
Как сообщается в Едином государственном реестре судебных решений, соответствующее постановление суд принял по результатам заседания 11 декабря.
При этом отмечается, что доводы кассационной жалобы не опровергают указанных выводов суда и сводятся к переоценке установленных судами первой и апелляционной инстанции обстоятельств.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит.
Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.
Минкультуры провело религиоведческую экспертизу и обнародовало перечень религиозных организаций, которым необходимо внести изменения в свое название и устав, указав в их числе и УПЦ (МП).
В УПЦ (МП) заявили, что они не подпадают под закон, который обязывает религиозные организации указывать в названии свой духовный центр, если таковой находится в стране-агрессоре. Согласно позиции УПЦ (МП), их административный центр находится не в Москве, а в Киеве, а связь с Москвой у них только духовная.
22 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление Киевской митрополии УПЦ (МП) об обеспечении иска в деле об отмене приказа Минкультуры Украины, согласно которому Киевская митрополия УПЦ (МП) должна внести изменения в свое название.
Впоследствии Минкультуры подало апелляцию на это решение суда. Но 22 июля решение Окружного админсуда было подтверждено постановлением Шестого апелляционного административного суда.
В ответ на это Министерство культуры Украины обратилась в главный суд с кассационной жалобой, в которой просит отменить эти решения судов и принять новое решение, которым в удовлетворении ходатайства об обеспечении иска отказать. Кассационная жалоба была аргументирована тем, что порядок отмены регистрационных действий в отношении религиозных организаций определен законодательством и субъекты государственной регистрации не могут совершать такие действия.
В ноябре первый заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко заявила, что министерство в ближайшее время намерено активизироваться по решению вопроса о переименовании УПЦ (МП), не уточнив, какие именно меры намерено принять ведомство.