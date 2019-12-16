Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу Министерства культуры Украины на решение Окружного административного суда Киева о приостановке переименования Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Как сообщается в Едином государственном реестре судебных решений, соответствующее постановление суд принял по результатам заседания 11 декабря.

"Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что применение мер обеспечения этого иска путем запрета совершения всем уполномоченным регистрационным органам любых регистрационных действий в отношении сведений в Единый государственный список о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения данного спора по существу заявленных исковых требований является целесообразным и необходимым, поскольку непринятие таких мер может существенно осложнить или вообще сделать невозможным исполнение решения суда, в случае удовлетворения исковых требований, и усложнить эффективную защиту и восстановление прав и интересов истца, для защиты которых он обратился в суд", - говорится в обосновании позиции суда.

При этом отмечается, что доводы кассационной жалобы не опровергают указанных выводов суда и сводятся к переоценке установленных судами первой и апелляционной инстанции обстоятельств.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такому центру за пределами страны. Она будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине". Согласно закону, если в течение 4 месяцев церковь с центром в РФ не подаст на регистрацию изменения в устав о переименовании, ее устав в этой части утратит силу.

Минкультуры провело религиоведческую экспертизу и обнародовало перечень религиозных организаций, которым необходимо внести изменения в свое название и устав, указав в их числе и УПЦ (МП).

В УПЦ (МП) заявили, что они не подпадают под закон, который обязывает религиозные организации указывать в названии свой духовный центр, если таковой находится в стране-агрессоре. Согласно позиции УПЦ (МП), их административный центр находится не в Москве, а в Киеве, а связь с Москвой у них только духовная.

22 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление Киевской митрополии УПЦ (МП) об обеспечении иска в деле об отмене приказа Минкультуры Украины, согласно которому Киевская митрополия УПЦ (МП) должна внести изменения в свое название.

Впоследствии Минкультуры подало апелляцию на это решение суда. Но 22 июля решение Окружного админсуда было подтверждено постановлением Шестого апелляционного административного суда.

В ответ на это Министерство культуры Украины обратилась в главный суд с кассационной жалобой, в которой просит отменить эти решения судов и принять новое решение, которым в удовлетворении ходатайства об обеспечении иска отказать. Кассационная жалоба была аргументирована тем, что порядок отмены регистрационных действий в отношении религиозных организаций определен законодательством и субъекты государственной регистрации не могут совершать такие действия.

В ноябре первый заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко заявила, что министерство в ближайшее время намерено активизироваться по решению вопроса о переименовании УПЦ (МП), не уточнив, какие именно меры намерено принять ведомство.

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