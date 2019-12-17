Сводка Новостей
- Ни одна поправка к законопроекту о продаже земли не рассмотрена, но в четверг его собираются голосовать
- Марущинца, от которого даже Климкин избавился, вернули в МИД с выплатой неустойки
- Битва за землю: под Радой начались драки, есть пострадавшие. Видео
- Никакого референдума эта власть проводить не собирается, Зеленский в очередной раз соврал. Билецкий
- Именем Украины: Верховный суд запретил переименовывать УПЦ - решение обжалованию не подлежит
|Никакого референдума эта власть проводить не собирается, Зеленский в очередной раз соврал. Билецкий
|17.12.2019 14:11
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Никакого референдума эта власть проводить не собирается, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз соврал. Об этом народный депутат 8-го созыва Андрей Билецкий заявил во время акции против продажи земли под Верховной Радой Украины.
Во вторник, 17 декабря, представители "Батькивщины" заблокировали трибуну Рады. По земельному вопросу. Тем временем, рассмотрение вопроса об окончательном снятии депутатской неприкосновенности затягивается.
В парламенте Украины обсуждается вариант продления моратория на куплю-продажу земли до 1 января 2021 года, если не успеют принять закон о рынке земли.
Но окончательное решение по этому поводу в "Слуге народа" ещё не принято.