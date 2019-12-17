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|Битва за землю: под Радой начались драки, есть пострадавшие. Видео
|17.12.2019 14:30
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Во вторник, 17 декабря, под Верховной Радой во время митинга против продажи земли и нового трудового кодекса Гончарука, началась драка, во время которой распылили перцовый газ. Уже известно о пострадавших, в том числе полицейских.
В частности, столкновения начались на улице Грушевского - около гостиницы "Киев". Там дерутся Нацкорпус, протестующий против открытия рынка земли, и полиция. Об этом сообщает корреспондент
Протестующие попытались занести реквизит ближе к зданию Рады. Это, в частности, палатки и другие устройства, которые хотят применять во время протеста возле ВР. Полицейские этого сделать не позволили. Сначала здесь произошла словесная перепалка, после чего в ход пошли кулаки и перцовый газ.
Сегодня под Верховной Радой и еще в семи областях Украины продолжаются митинги против продажи земли. Участники акций вывозят технику и перекрывают трассы, в результате чего образуются большие пробки.