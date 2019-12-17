Министерство иностранных дел Украины выполнило решение Шестого апелляционного административного суда и вернуло в свою структуру экс-консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца. Об этом сообщает издание «Украинские новости» .

Василий Марущинец с 2010 года публиковал в "Facebook" посты неонацистского и антисемитского содержания, но только после расследования блогера Анатолия Шария весной 2018 года на консула обратили внимание. Приказом МИДа №215 начато дисциплинарное расследование, в котором подтвердились все ксенофобские, антисемитские и разжигающие межнациональную рознь посты.

Марущинца уволили "за нарушение присяги госслужащего", но он решил отстаивать свои права в суде. В апелляции ему удалось доказать, что Дисциплинарная комиссия не соблюла все формальности и не исследовала его посты в комплексе.

На пике скандала Украина получала по Марущинцу персональную возмущенную ноту от МИДа Германии, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко называл его "негодяем и ничтожеством" , прежний тогда Министром Павел Климкин заявлял, что у таких людей "в МИДе нет шанса".

Об его постах с возмущением писали СМИ Германии, Польши, Израиля, и, как вишенка на торте – он стал антигероем публикаций Reuters, Yahoo, Daily Mail и The New York Times, прославив таким образом Украину в ведущих мировых СМИ.

Тогда, в мае прошлого года, его оперативно вернули в Украину и уволили из дипломатического корпуса и со службы по результатам служебного расследования.

Согласился с аргументами Дисциплинарной комиссии МИДа и Окружной административный суд Киева, в котором Марущинец оспаривал свое увольнение.

Однако в ноябре нынешнего года коллегия судей Шестого апелляционного административного суда решила, что Марущинец был уволен незаконно, а в его действиях нет ничего нарушающего присягу госслужащего.

И постановила восстановить его на занимаемой ранее должности. То, что крайне возмутило немцев, поляков, британцев и американцев, нашему суду показалось незначительным эпизодом, "вырванным из контекста": чего уж там, привычное дело, житейское!

МИД восстановил Марущинца, но исполнил приговор частично.

Экс-консула восстановили не на конкретную должность в Гамбурге, как было указано в решении суда, а на должность первого секретаря отдела безопасности Департамента противодействия угрозам со стороны РФ в центральном офисе МИДа с окладом в 9600 грн.

При этом Марущинцу выплатили неустойку за всё время незаконного увольнения в 218 тыс. грн.

Ранее Марущинец заявил, что суд восстановил его в должности.

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