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|Ни одна поправка к законопроекту о продаже земли не рассмотрена, но в четверг его собираются голосовать
|17.12.2019 15:08
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что к новому году без нарушения регламента законопроект о рынке земли принять почти невозможно.
Об этом она рассказала в кулуарах парламента, трансляцию вел телеканал НАШ.
Верещук рассказала, что в четверг, 19 ноября, на повестке дня в ВРУ включен этот законопроект.
На вопрос нашего журналиста, кто включил законопроект в повестку дня, Верещук ответила:
Депутат добавила, что она будет поднимать этот вопрос, поскольку считает вопрос земли очень важным. Ее возмущает то, что этот вопрос включили в повестку дня во втором чтении на голосование в целом, если ни одна поправка не рассмотрено.
Украинские аграрии вышли на митинг под здание Верховной Рады Украины. Они выступают против продажи земли. Об этом в эфире "
Люди вышли на Площадь Конституции, там по данным корреспондента их около тысячи человек. Стоит отметить, что еще две колонны подошли к Верховной Рады от метро "Арсенальная". Такой митинг продолжается, и возле отеля "Киев".
Участники и организаторы митинга требуют изменить законопроект о продаже земли и прописать в нем досрочную аренду, а не передачу в собственность украинской земли.
По данным заместителя председателя аграрного союза Сумской области Сергея Карпенко, колонна развернулась и поехала домой. Колонну остановили на въезде в Киев со стороны Броваров ночью. Тогда правоохранители утверждали, что получили сообщение о вероятной взрывчатке в машинах. По данным Карпенко, взрывотехников ждали с двух часов ночи до семи утра.
Стоит отметить, что такие митинги проходят в восьми областях Украины. Так, например, участники акции перекрыли трассу Киев - Одесса возле села Демидовка. Вдоль трассы стоят тракторы и зерновозы. Люди ходят по пешеходному переходу, а правоохранители контролируют правопорядок. На трассе появились огромные пробки.