Конституционный Суд признал неконституционным законопроект о закреплении в Конституции полномочий президента по назначению и увольнению директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом "Українським новинам" сообщил информированный источник.

"Такое решение было принято. Это правда", - сказал он. По его словам, решение было принято 16 декабря. Других подробностей он не сообщил.

Напоминаем, что 3 сентября парламент направил в КСУ законопроект Зеленского о его праве назначать директоров НАБУ и ГБР. "За" решение проголосовали 282 народных депутата.

Законопроект №1014 "О внесении изменений в статьи 106 Конституции Украины" предполагает изменить Основной закон для закрепления полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро, назначать на должности и увольнять с должностей директора Национального антикоррупционного бюро и директора Государственного бюро расследований.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он предлагает дополнить статью 106 Конституции двумя новыми пунктами – 11-1 и 12-1 и, таким образом, предоставить президенту расширенные полномочия.

Законопроект также предусматривает предоставить дозволение президенту образовывать независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначать на должности и увольнять с должностей их членов в порядке, определенном законами.

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