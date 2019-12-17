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- "Квартал 95" извинился перед Гонтаревой: "простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица"
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|"Квартал 95" извинился перед Гонтаревой: "простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица"
|17.12.2019 16:23
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Комические артисты студии "Квартал 95", которые спели скандальную песню с хором имени Григория Веревки, посвятили еще один номер бывшей главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.
Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в Facebook сообщила, что "Квартал 95" извиняется за Гонтареву и призвала смотреть новогоднее шоу.
Со сцены актеры передали экс-главе НБУ "пламенный привет".