Елена Лукаш

14/88 — это не просто соединение чисел и слэша, часто употребляющееся людьми, исповедующими фашизм/нацизм.

Это - маркер нацистов.

Число 14 может означать: «We must secure the existence of our people and a future for white children» — «Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей» или также «Because the beauty of the White Aryan woman must not perish from the earth» - «Чтобы красота Белой арийской женщины никогда не исчезла с лика земли!»

Оба лозунга длиной в 14 слов придуманы Д. Лэйном, членом организации белых сепаратистов «The Order».

Первый лозунг был вдохновлён утверждением Адольфа Гитлера из первой части 8-й главы книги «Моя борьба», длиной в 88 слов.

Отсюда и вторая цифра – 88.

Есть также версия, что 88 – значит «Heil Hitler!», поскольку буква «H» стоит в латинском алфавите восьмой.

Короче, версий много, но точно одно.

14/88 — ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ЛЮБВИ СОВРЕМЕННЫХ НАЦИСТОВ/ФАШИСТОВ К АББРЕВИАТУРАМ И СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ НАЦИСТАМИ ДРУГ ДРУГА.

А Зеленский поддержал Зозулю.

14/88.

Я не забуду.