 Это - маркер нацистов. Зеленский поддержал Зозулю - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Это - маркер нацистов. Зеленский поддержал Зозулю
17.12.2019 16:42

Елена Лукаш

14/88. 
 

 

Что же значат цифры, которым улыбается Зозуля и на которые указывает?

Это - маркер нацистов. Зеленский поддержал Зозулю

14/88 — это не просто соединение чисел и слэша, часто употребляющееся людьми, исповедующими фашизм/нацизм. 

 

Это - маркер нацистов. 

 

Число 14 может означать: «We must secure the existence of our people and a future for white children» — «Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей» или также «Because the beauty of the White Aryan woman must not perish from the earth» - «Чтобы красота Белой арийской женщины никогда не исчезла с лика земли!» 

 

Оба лозунга длиной в 14 слов придуманы Д. Лэйном, членом организации белых сепаратистов «The Order». 

 

Первый лозунг был вдохновлён утверждением Адольфа Гитлера из первой части 8-й главы книги «Моя борьба», длиной в 88 слов. 

 

Отсюда и вторая цифра – 88. 

 

Есть также версия, что 88 – значит «Heil Hitler!», поскольку буква «H» стоит в латинском алфавите восьмой. 

 

Короче, версий много, но точно одно. 

 

14/88 — ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ЛЮБВИ СОВРЕМЕННЫХ НАЦИСТОВ/ФАШИСТОВ К АББРЕВИАТУРАМ И СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ НАЦИСТАМИ ДРУГ ДРУГА. 

 

А Зеленский поддержал Зозулю.

 

14/88. 

 

Я не забуду.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->