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|Порошенко внес 19 млн залога за генерала Марченко, который поставлял в ВСУ бракованные бронежилеты
|17.12.2019 17:00
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Экс-президент Украины Петр Порошенко добавил 19 млн гривен из 20 млн залога, необходимого для освобождения начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрию Марченко, фигурирующему в деле о закупке бракованных бронежилетов. Об этом сообщается на странице "FreeМарченко" в Facebook.
Отмечается, что Петр и Марина Порошенко присоединились к акции, объявленной общественными активистами в поддержку генерала Дмитрия Марченко.