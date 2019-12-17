Экс-президент Украины Петр Порошенко добавил 19 млн гривен из 20 млн залога, необходимого для освобождения начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрию Марченко, фигурирующему в деле о закупке бракованных бронежилетов. Об этом сообщается на странице "FreeМарченко" в Facebook.

Отмечается, что Петр и Марина Порошенко присоединились к акции, объявленной общественными активистами в поддержку генерала Дмитрия Марченко.

"Мы решились собрать деньги на правовую помощь. Вы переводили от нескольких сотен гривен до десятков тысяч. По состоянию на вечер вы предоставили почти полтора миллиона гривен. Деньги пожертвовали более двух тысяч граждан. Спасибо каждому. Но один миллион, это точно меньше, чем 20. Вечером понедельника стало известно, что свой вклад внес еще один гражданин – Петр Порошенко добавил к собранным средствам все, чего не хватало - 19 миллионов гривен. Сбор средств завершен. У нас есть 20 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

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