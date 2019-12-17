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- Под псевдонимом "Валерий" "агент КГБ" Пинчук финансировал предвыборную кампанию Хиллари Клинтон
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|Под псевдонимом "Валерий" "агент КГБ" Пинчук финансировал предвыборную кампанию Хиллари Клинтон
|17.12.2019 17:38
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Сегодня, 17 декабря, День ракетных войск стратегического назначения. Вы удивитесь, но очень многие здесь его празднуют. Я, к примеру. А через три дня, 20 декабря – День чекиста. И народный депутат Андрей Деркач очень оригинально поздравил олигарха Виктора Пинчука с профессиональным праздником.
Точнее, поздравили коллеги Виктора Михайловича по Днепропетровскому КГБ. Они передали настоящую агентурную расписку владельца медиа-холдинга StarLightMedia, бывшего трубного короля, друга Элтона Джона и семейства Клинтонов. Ее и продемонстрировал на пресс-конференции Деркач.
Бумага вызвала у журналистов настоящий восторг.
Действительно, мало кто видел подлинную агентурную расписку:
С распиской олигарха все фоткались, делали селфи и запечатлевали, как другие снимают красиво сделанную инсталляцию: в рамочке был сам документ и нагрудный знак «Почетный сотрудник КГБ».
Хоть сразу выставляй этот арт-объект в арт-центре Пинчука на Бессарабке.
И, надо отметить, сп...л наш славный олигарх с бурным кагебешным прошлым немало. Только в предвыборный фонд Клинтон «Валерий» слил $29 млн. Есть все подтверждающие документы. В том числе и из фонда «Гиллари».
А так да… Еще больше он вывел в Европу.
Вы можете сказать: это все фуфло! Передергивание фактов! Имеете право. Но вот вам еще один штришок, маленький такой: Виктор Пинчук собирается покинуть страну и оперативно сворачивает все свои украинские бизнес-активы, в том числе и банки. Возможно, это связано с уголовным делом, которое было возбуждено в отношении «Валеры» Национальной полицией. Следствие должно проверить, каким образом финансировалась деятельность Фонда Пинчука, который и выделил $29 млн. Хиллари Клинтон.
Короче, «соросята» уже понесли тяжелую и практически невосполнимую потерю: их покидает главный провайдер интересов демократов и Джорджа Сороса в Украине. Буквально спасается бегством, оперативно распродавая имущество, нажитое непосильным трудом.
Сворачиваются грантовые программы, офис BRDO – инкубатор «соросят»-реформаторов в трауре. Глубоком. Оставшийся представитель Сороса – Томаш Фиала («Драгон Капитал») явно не потянет такую массу грантососов. Но не это самое страшное.
Вы можете спросить: а как же Джо Байден – главный фигурант «Украиногейта»? Клинтон свое уже отыграла, а Байден пока является главным конкурентом Трампа. Отвечаю: по Байдену тоже всплыли прекрасные факты.
Он участвовал в схеме хищения $1,5 млрд. у жителей «колонии». Все просто: нам продавали российский газ под видом европейского. Главным исполнителем был «Нефтегаз Украины», а архитектором схемы – представитель Наблюдательного совета «Нефтегаза» Амос Хохштайн.
С 1 августа 2014 года Хохштайн работал в тесном сотрудничестве с вице-президентом США Джо Байденом.