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|Из ГПУ освобождены почти все прокуроры, которые на протяжении трех лет расследовали убийство Павла Шеремета
|17.12.2019 17:56
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12 декабря 2019 следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины сообщили пяти лицам о подозрении в убийстве российского журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета. Шеремет жил в Киеве, работал на радио «Вести», которое принадлежит министру доходов и сборов Януковича Александру Клименко, и погиб 20 июля 2016 в результате подрыва автомобиля.
По сообщению источников
Но проверить эту версию не удалось из-за того, что Коротких является человеком, приближенным к министру внутренних дел Украины Арсена Авакова и дружит с сыном министра Александром Аваковым. Подробнее о Коротких и «белорусского следа» в убийстве Шеремета
Незадолго до задержания подозреваемых практически все прокуроры Генеральной прокуратуры Украины, в течение трех лет занималась расследованием, были освобождены, а группа прокуроров расформирована.
Что касается лиц, которым сейчас сообщено о подозрении в убийстве Шеремета, то, по информации источников в ГПУ, некоторые из них, действительно, могут быть причастны к совершению этого преступления, но никаких доказательств этого за три года получить так и не удалось.
Поэтому начальник Управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины Генеральной прокуратуры Украины Александр Лукашенко согласовал сообщение о подозрении только под угрозой увольнения с должности.
11 декабря 2019 Лукашенко, известный в прокурорских кругах своим автопарком и недвижимостью, должен был проходить третий этап аттестации (собеседование) в ходе очередной реформы прокуратуры.