12 декабря 2019 следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины сообщили пяти лицам о подозрении в убийстве российского журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета. Шеремет жил в Киеве, работал на радио «Вести», которое принадлежит министру доходов и сборов Януковича Александру Клименко, и погиб 20 июля 2016 в результате подрыва автомобиля.

По сообщению источников Naspravdi.Today в Генеральной прокуратуре Украины, сразу после убийства Шеремета следствие рассматривало как основу версию о причастности к этому преступлению известного российского нациста белорусского происхождения Сергея Коротких (он же «Боцман», он же «Малюта») - бывшего активиста Белорусской региональной организации русского национального единства и соучредителя «Национал-Социалистического общества».

Но проверить эту версию не удалось из-за того, что Коротких является человеком, приближенным к министру внутренних дел Украины Арсена Авакова и дружит с сыном министра Александром Аваковым. Подробнее о Коротких и «белорусского следа» в убийстве Шеремета рассказывается на сайте «Белорусский партизан».

Незадолго до задержания подозреваемых практически все прокуроры Генеральной прокуратуры Украины, в течение трех лет занималась расследованием, были освобождены, а группа прокуроров расформирована.

Что касается лиц, которым сейчас сообщено о подозрении в убийстве Шеремета, то, по информации источников в ГПУ, некоторые из них, действительно, могут быть причастны к совершению этого преступления, но никаких доказательств этого за три года получить так и не удалось.

Поэтому начальник Управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины Генеральной прокуратуры Украины Александр Лукашенко согласовал сообщение о подозрении только под угрозой увольнения с должности.