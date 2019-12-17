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|Подтверждаются опасения, глава СБУ у нас информирован даже ещё хуже чем президент. Темный Рыцарь ответил Баканову
|17.12.2019 18:34
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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов сообщил, что у его ведомства есть догадки о том, кто стоит за пранкером "Джокером", публикующим в сети переписки с политиками. Об этом Баканов сообщил в интервью
Баканов считает, что фейки и киберугрозы являются ключевыми вызовами для национальной безопасности.
Глава СБУ подчеркнул, что дезинформация дестабилизирует ситуацию, а в фейковом поле работают не только внутренние силы.
Еще одним ключевым вызовом нацбезопасности Баканов назвал киберугрозы.
Отвечая на вопрос о том, является ли пранкер "Джокер" одним из свидетельств таких угроз, Баканов сказал:
Баканов обратил внимание на то, что "Джокер" стал своеобразным явлением и получил последователей: "Белый рыцарь", "Темный рыцарь"... Но если мы изменимся сами – все они останутся не у дел".
В последнее время в сети стали появляться переписки политиков с пранкером по имени "Джокер". Жертвами его "розыгрышей" становятся депутаты из фракции "Слуга народа" и чиновники.