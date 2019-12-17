Начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко вышел из СИЗО, передает " Еспресо.TV ".

"Во вторник, 17 декабря, подозреваемый по делу о закупке бронежилетов для ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 млн грн", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 11 ноября Киевский апелляционный суд уменьшил до 20 млн грн сумму залога Дмитрию Марченко.

Вчера екс-президент Украины Петр Порошенко выделил из личных средствнедостающую сумму для залога Дмитрию Марченко - 19 грн.

Напомним, ранее суд избрал чиновнику Минобороны меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в 76 млн грн. Марченко является подозреваемым в уголовном производстве по факту закупки некачественных бронежилетов для Вооруженных сил Украины.

Установлено, что Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов стоимостью 176 млн гривен, однако 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными. Общая стоимость убытков составила 61 млн гривен. В дождевых условиях эти бронежилеты простреливаются.

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