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- Подозреваемый по делу о закупке бронежилетов для ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 млн гривен
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|Подозреваемый по делу о закупке бронежилетов для ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 млн гривен
|17.12.2019 18:53
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Начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко вышел из СИЗО, передает "
Как сообщалось, 11 ноября Киевский апелляционный суд уменьшил до 20 млн грн сумму залога Дмитрию Марченко.
Вчера екс-президент Украины Петр Порошенко выделил из личных средствнедостающую сумму для залога Дмитрию Марченко - 19 грн.
Напомним, ранее суд избрал чиновнику Минобороны меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в 76 млн грн. Марченко является подозреваемым в уголовном производстве по факту закупки некачественных бронежилетов для Вооруженных сил Украины.
Установлено, что Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов стоимостью 176 млн гривен, однако 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными. Общая стоимость убытков составила 61 млн гривен. В дождевых условиях эти бронежилеты простреливаются.