Сводка Новостей
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- Аваков полностью владеет Зеленским и тот - его криминальная собственность. Чаплыга
|Аваков полностью владеет Зеленским и тот - его криминальная собственность. Чаплыга
|18.12.2019 08:36
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Осмысление протестов и попытки их канализации.
1. Судя по странным сообщениям Зеленского УДРАВШЕГО в Баку ценой высланного туда на верную смерть беженца, наталкивают на понимание того, что Зеленский все скоординировал по научению Авакова.
3. Именно Аваков устроил после "Краснолинейного майдана" ночевку под АП. Порошенко был против и не платил за это. Аваков настоял и сунул туда свои Дружины... А сам улетел с Зеленским. Чтоб тот хорошо понимал, что будет. По ходу в те дни (пока вы все переживали за Донбасс), Аваков показывал Зеленскому мышцу - требовал поступок для МСЛ (собственность РФ) в ИГОРНОМ законе.
5. Хотели и Тимошенко замазать, но Анархист упредил сию шнягу за сутки до "краснолинейного майдана".
7. Потом Аваков слил протесты по Земле. Опять же руками Дружин и Свободы. Как и в предыдущие разы в этом месяце. Две три ГНУСНЫХ провокации и вуа-ля! Новости ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО об этом. Осудительные!
9. Заява пос-ва вышла синхронно с неожиданной заявой вдруг озаботившегося из Баку нашего Президента... Так за родину переживал оттель, что сладкий стол не мог осилить и написал синхронную заяву с пос-вом США. Осудительную...
11. Тимошенко я устал советовать. Это уже становится напряжно. НИКОГДА НЕ ХОДИ НА ЧУЖИЕ МИТИНГИ СО СВОИМИ ФЛАГАМИ! Но также НИКОГДА НЕ ПУСКАЙ АВАКОВА НА СВОИ МИТИНГИ!
Зачем было садиться за один стол со Свободой и Дружинами? ЗАЧЕМ? НАХИБА? Все плохо без них? С ними вообще НИЧЕГО!