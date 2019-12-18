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|Всех радикальных "аграриев" полиция распустила по домам - претензий нет
|18.12.2019 08:54
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В центре Киева от инфаркта умер не участник протестов против рынка земли под Радой, а участник протестов под Нацбанком, чью смерть в правительственном квартале украинской столицы ранее связывали со столкновениями полиции с радикалами у стен парламента.
Им оказался трижды судимый за кражи Павел Боков. Об этом сообщает
Он участвовал в акциях протеста под Нацбанком, которые, как считается, организует Игорь Коломойский.
Согласно данным Информационного портала Национальной полиции, Павел Боков был ранее часто судим за разные виды преступлений.
Так, в 1999 году он был осужден за грабеж (ч.2 ст.186 УК), в 2002-м он сел в тюрьму на 4 года по той же статье, а в 2009-м - на три года за кражу имущества (ч.3 ст. 185 УК).
В данный момент Боков числится подсудимым за кражи в Шевченковском (дважды) и Соломенском управлениях НПУ.
По официальным данным, в результате потасовок с правоохранителями задержали 26 активных радикалов, от рук которых пострадали 17 бойцов, защищавших Раду.
Заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что за это им придется отвечать, и полиция уже готовит целых три подозрения.
Однако, правоохранители установили анкетные данные участников акции в управлении полиции, сняли их отпечатки и уже распустили по домам без всяких подозрений.
Эти сведения на своей странице в Facebook подтвердил прежний первый заместитель прокурора Печерского района Киева Александр Кузьменко.
Из содержания его поста можно сделать вывод, что руководство местной прокуратуры попросту не захотело согласовывать подозрения участникам массовых беспорядков.