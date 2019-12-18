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- Шоу года начинается: 18 декабря в палате представителей Конгресса США пройдут дебаты и голосование по импичменту Трампу
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|Шоу года начинается: 18 декабря в палате представителей Конгресса США пройдут дебаты и голосование по импичменту Трампу
|18.12.2019 09:49
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18 декабря в палате представителей Конгресса США пройдут дебаты и голосование по импичменту американскому лидеру Дональду Трампу. Ожидается, что конгрессмены проголосуют по двум пунктам обвинения, которые палата хочет выдвинуть против президента США.
Дебаты в палате представителей Конгресса США по импичменту американскому президенту Дональду Трампу продлятся шесть часов, передает телеканал CNN.
Сообщается, что время будет поделено между двумя партиями.
За соблюдением регламента будет следить руководство комитета палаты представителей.
Во вторник Трамп распространил выдержанное в резком тоне письмо спикеру палаты представителей, обвинив ее и остальных демократов в нарушении конституции при проведении процедуры импичмента.
Трампа обвиняют по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе законодателей.
До сих пор палата представителей лишь дважды объявляла импичмент: Эндрю Джонсону (1868) и Биллу Клинтону (1998), сенат оправдал обоих.
Шествия в поддержку импичмента президента США Дональда Трампа прошли в ряде американских городов. Трансляцию с места проведения акций вел телеканал CNN, сообщает в среду, 18 декабря,
Импичмент поддержали, в частности, жители Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса, Филадельфии, Нью-Йорка и Бостона. Участники акций несли плакаты с призывами отстранения Трампа от власти. По всей стране в манифестациях участвовали десятки тысяч человек.
В палате представителей конгресса США в среду состоится голосование по двум статьям обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Демократы обвиняют главу Белого дома в злоупотреблении властью и препятствованию расследованию конгресса США.
17 декабря опрос