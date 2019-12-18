18 декабря в палате представителей Конгресса США пройдут дебаты и голосование по импичменту американскому лидеру Дональду Трампу. Ожидается, что конгрессмены проголосуют по двум пунктам обвинения, которые палата хочет выдвинуть против президента США.

Дебаты в палате представителей Конгресса США по импичменту американскому президенту Дональду Трампу продлятся шесть часов, передает телеканал CNN.

Сообщается, что время будет поделено между двумя партиями.

За соблюдением регламента будет следить руководство комитета палаты представителей.

Во вторник Трамп распространил выдержанное в резком тоне письмо спикеру палаты представителей, обвинив ее и остальных демократов в нарушении конституции при проведении процедуры импичмента.

Трампа обвиняют по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе законодателей.

Если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат. Для осуждения президента и отстранения его от власти требуются голоса двух третей сенаторов, однако в настоящее время республиканское большинство не намерено голосовать против главы Белого дома. Трамп отказался сотрудничать с расследованием в палате представителей, которое ведут демократы, но выразил надежду на честный процесс в сенате.

До сих пор палата представителей лишь дважды объявляла импичмент: Эндрю Джонсону (1868) и Биллу Клинтону (1998), сенат оправдал обоих.

"Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте спикера палаты Нэнси Пелоси.

Шествия в поддержку импичмента президента США Дональда Трампа прошли в ряде американских городов. Трансляцию с места проведения акций вел телеканал CNN, сообщает в среду, 18 декабря, ТАСС .

Импичмент поддержали, в частности, жители Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса, Филадельфии, Нью-Йорка и Бостона. Участники акций несли плакаты с призывами отстранения Трампа от власти. По всей стране в манифестациях участвовали десятки тысяч человек.

В палате представителей конгресса США в среду состоится голосование по двум статьям обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Демократы обвиняют главу Белого дома в злоупотреблении властью и препятствованию расследованию конгресса США.

17 декабря опрос показал наивысший рейтинг одобрения Дональда Трампа со стороны избирателей за полгода. 43% респондентов поддерживают американского лидера.

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