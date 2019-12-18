 Продаётся "Йолка" с Зеленским и другими "зайчиками" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Продаётся "Йолка" с Зеленским и другими "зайчиками"
18.12.2019 10:45

Заместитель главного редактора издания СТРАНА Светлана Крюкова выставила на аукцион интересное полотно. 

Продаётся "Йолка" с Зеленским и другими "зайчиками"

"Выставляю на продажу картину

 

«Йолка»

 

Масло, холст" - Заявила Светлана Крюкова. 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->