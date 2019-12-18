Сводка Новостей
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- Продаётся "Йолка" с Зеленским и другими "зайчиками"
- Шоу года начинается: 18 декабря в палате представителей Конгресса США пройдут дебаты и голосование по импичменту Трампу
|Продаётся "Йолка" с Зеленским и другими "зайчиками"
|18.12.2019 10:45
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Заместитель главного редактора издания СТРАНА Светлана Крюкова выставила на аукцион интересное полотно.
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